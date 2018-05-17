Валентина Матвиенко в Волгограде: "Душа порадовалась за вид города"

Современный облик Волгограда сегодня стал соответствовать статусу города-героя. Об этом, как передает корр. ИА "Высота 102", сообщила на заседании в Волгограде председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко. Она отметила, что город "хорошеет и благоустраивается", развивается инфраструктура, приводятся в порядок дороги, стало меньше безобразной рекламы и киосков. За это преображение города-героя она поблагодарила губернатора Андрея Бочарова.

"Честно, душа порадовалась за вид города", - сказала Матвиенко.

Также глава Совфеда акцентировала внимание на сегодняшнем запуске регулярного железнодорожного сообщения из аэропорта до центра Волгограда. "Это действительно событие. Это на века", - отметила Матвиенко.

Напомним, председатель Совета Федерации находится в Волгограде с рабочим визитом. В первой половине дня Валентина Матвиенко осмотрела новый терминал внутренних авиалиний в аэропорту города-героя, приняла участие в запуске первого электропоезда по маршруту "ст.Аэропорт - ст.Волгоград-1". В Волгограде она осмотрела новую рокадную дорогу, стадион "Волгоград Арена", новую набережную, обсудила с губернатором дальнейшее развитие региона. В настоящее время Валентина Матвиенко проводит заседание по реализации Послания Президента Федеральному Собранию от 1 марта 2018 года и президентских указов на период до 2024 года.



