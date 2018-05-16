Волгоградские танцоры показали Европе, как танцуют хип-хоп в России





Волгоградская команда завоевала в Праге второе место на чемпионате мира по хип-хопу. Как сообщили ИА «Высота 102» родители воспитанников танцевального коллектива «Наш стиль», сражаться пришлось с соперниками из 14 государств – Голландии, Бельгии, Германии и других стран. Право представлять Россию на «Hip-hop Unite Europen» танцоры из города-героя получили, завоевав бронзу на всероссийских соревнованиях. Всего для поездки в Чехию были отобраны 5 российских команд. В итоге все призовые места достались россиянам.

Волгоградских хип-хоперов не раз приглашали выступать в родном городе на различных праздниках. По возвращении из Праги ребята будут рады показать землякам и свой победный танец. Хотя свободного времени у них остается все меньше - этой осенью команда отправится в Голландию уже на чемпионат мира.

Хип-хоп – это уличный танцевальный стиль, который относится к фитнес-аэробике. Зародилось это направление в Нью-Йорке в 70-е годы прошлого века. Отличительными чертами хип-хопа являются смелая хореография, импровизация, множественные вращения и смелые акробатические элементы.



