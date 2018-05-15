В Волгограде гостей ЧМ-2018 ожидают местные гастрономические «фишки»





Так называемый русский дом, где гости ЧМ-2018 смогут покушать волгоградские блюда, появится в центре города-героя. Как заявила сегодня на пресс-конференции зампредседателя комитета по культуре региона Оксана Маргиани, общепит в формате буфета с местными вкусностями откроется на базе одного из ресторанов в районе пересечения улиц Комсомольская и Чуйкова, сообщает ИА «Высота 102». Однако конкретное заведение пока не называется. Напомним, во время мундиаля в Волгограде, как и во всех остальных 10 городах-организаторах, пройдут гастрономические фестивали. В городе-герое готовится особое, специальное меню для гостей. Это уха из осетра, котлеты из судака, каймак, сталинградская каша из перловки с бычьими хвостами и другие блюда. Гастрономические «фишки», как следует из слов зампредседателя комитета по культуре, уже внедряются в меню местных ресторанов. В заведениях города также переводят списки блюд дополнительно на английский и готовят сотрудников, которые смогут общаться с клиентами на международном языке. Поскольку в Волгограде состоится одна игра с участием команды из Саудовской Аравии и Туниса, то местным кафе было рекомендовано предусмотреть, в том числе, халяльные блюда.

Одна из задач, которая стоит перед организаторами ЧМ-2018 в Волгограде, как пояснила Маргиани, – познакомить гостей с местным колоритом и повысить туристическую привлекательность региона. На фестивале болельщиков будет установлен отдельный шатер, в котором будут продавать местные сувениры и рассказывать о местах, обязательных к посещению.

С 1 июня для гостей Волгограда будет работать «горячая линия», которая откроется на базе «системы 112». Операторы помогут туристам сориентироваться в городе, подскажут адреса гостиниц, ресторанов, расскажут о программе мероприятий на время мундиаля, при необходимости озвучат контакты экстренных служб. Языковой Call-центр, сотрудники которого будут говорить как на русском, так и на английском языках, будет работать в круглосуточном режиме. «Горячую линию» в тестовом варианте запустят 25 мая. Также в центре города, в частности, на Центральной набережной, будут работать мобильные стойки, где иногородние, или иностранные болельщики смогут получить нужную им информацию.

Напомним, 18 июня на «Волгоград Арене» сыграют Тунис и Англия, 22 июня – Нигерия и Исландия. Позже 25 июня на поле выйдут Саудовская Аравия и Египет, а 28 июля - Япония и Польша.



















