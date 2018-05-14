В Волгоградской области пенсионный фонд отказал женщине в выплате накоплений умершего супруга

Обращаться в надзорное ведомство пришлось жительнице Волжского, чтобы получить от пенсионного фонда выплаты, положенные её умершему мужу. Как сообщила ИА “Высота 102” старший помощник прокурора Волгоградской области Оксана Черединина, супруг волжанки участвовал в госпрограмме софинансирования пенсионных накоплений и перечислил фонду более 90 тысяч рублей. После его смерти женщина, инвалид 3 группы, обратилась в волжское подразделение ПФР за пенсионными накоплениями супруга. Но ей в выплате отказали. Это произошло в марте прошлого года.

После ее обращения в прокуратуру была проведена проверка. В результате руководителя отделения ПФР обязали выплатить женщине деньги. С учетом индексации сумма составила около 200 тысяч рублей.











