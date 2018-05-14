|Экономика
|14.05.2018 15:36 Реклама
Жилой район «Новый Свет» в Волгограде прирос парком
Жители микрорайона «Новый Свет» начали обустраивать парковую зону — высадили 42 дерева на территории между домами второй и третьей очереди, сообщает ИА «Высота 102». Новый сквер назван «Аллеей семейных деревьев» — на каждом саженце появится именная табличка.
Праздничное настроение участникам создавала развлекательная программа с музыкой и вкусными угощениями. Правильно сажать клёны и рябины жителей района «Новый свет» обучали специалисты кафедры садоводства и защиты растений Волгоградского государственного аграрного университета.
В районе «Новый Свет» в настоящее время возводится четвертая очередь строительства. Новый дом планируется сдать по секциям в два этапа: первая секция будет построена в 4 квартале 2019 г., вторая — через год, в конце 2020 г. Жилой комплекс повышенной комфортности дополнит единый архитектурный облик района. Здесь тщательно продумано пространство как внутри, так и снаружи дома. В холлах запроектированы прозрачные входные группы, помещения для хранения колясок и велосипедов, мойки лап для домашних животных, а также комната гигиены для мам с детьми, зона отдыха.
В районе уже есть детский сад, предприятия сферы обслуживания, благоустроенная и безопасная территория, детские площадки, зоны work-out, зимой работает каток. Теперь здесь появился уютный сквер.
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|Борьба с коррупцией
|14.05.2018 17:57
На 2 млн рублей увеличился бюджет семьи начальника ГУ МЧС по Волгоградской области Олега Гребенюка в 2017 году. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на декларацию о доходах госслужащего, общая сумма его заработка в минувшем году составила почти 2,6 млн рублей против 1,5 млн рублей в 2016 году. О причинах заметной прибавки в доходах не сообщается. Супруга Олега Гребенюка также обзавелась лишним миллионом рублей, происхождение которого доподлинно известно – это продажа некоего имущества. Всего вторая половина начальника ГУ МЧС по региону заработала в прошлом году чуть более 1,7 млн рублей. В общедолевой собственности четы Гребенюков находится 5...
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|Общество
|14.05.2018 16:42
Одномоментно исчезли таблички с именами известных людей, установленные год назад у высаженных в Комсомольском саду Волгограда сеянцев дуба. Как сообщил ИА "Высота 102" активный житель Волгограда Максим Хмызов, который организовал акцию по посадке молодых дубов, таблички забрали, чтобы привести в порядок. На свое место, но уже в обновленном виде, они вернутся к Дню пионерии, который отмечается 19 мая. Напомним, информагентство в статье "В Волгограде именные деревца фронтовиков, композиторов и депутатов "пожирают" сорняки", рассказывало о непрезентабельном виде дубовой аллеи, которая высажена на территории сада параллельно улице Володарского. Тогда сообщалось, что сеянцы...
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|Общество
|14.05.2018 16:20
Обращаться в надзорное ведомство пришлось жительнице Волжского, чтобы получить от пенсионного фонда выплаты, положенные её умершему мужу. Как сообщила ИА “Высота 102” старший помощник прокурора Волгоградской области Оксана Черединина, супруг волжанки участвовал в госпрограмме софинансирования пенсионных накоплений и перечислил фонду более 90 тысяч рублей. После его смерти женщина, инвалид 3 группы, обратилась в волжское подразделение ПФР за пенсионными накоплениями супруга. Но ей в выплате отказали. Это произошло в марте прошлого года. После ее обращения в прокуратуру была проведена проверка. В результате руководителя отделения ПФР обязали выплатить женщине деньги. С учетом индексации сумма составила около 200 тысяч рублей. ...
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|Общество
|14.05.2018 16:13
Мама пятилетнего Вадима Горовенко передала слова благодарности всем, кто участвовал в сборе средств для прохождения реабилитации ее сына. Как сообщили ИА «Высота 102» в благотворительном фонде «География добра», в школе АФК Добежиных Вадим провел три недели, и самое главное – процедуры и занятия привели к отличным результатам. «Вадюша научился самостоятельно ходить по брусьям, уверенно шагает с поддержкой за обе руки, значительно снизился мышечный тонус, практически ушел перекрест в ногах, увеличился объем движений в конечностях и суставах. Сын научился плавать на спине, а мастерство ныряния просто поражает! Занятия у логопеда позволили расслабить тонус во рту и Вадик...
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|Политика
|14.05.2018 16:09
Настоящий ажиотаж вызвал праймериз «Единой России» в рядах сотрудников и руководителей муниципальных и государственных учреждений Волгограда. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на сайт предварительного голосования партии, с особым энтузиазмом отнеслись к возможности стать кандидатами в депутаты гордумы директора школ, библиотекари, воспитатели, педагоги, главные врачи медицинских учреждений и начальники территориальных отделов образования Волгограда. К примеру, документы на участие в предварительном голосовании подали директора школ №№3,5, гимназий №№1,16. От МБУК «Комплекс культуры и отдыха Советского р-на» в депутаты метит руководящий состав – заведующая Галина Веселовская и замдиректора Ольга Толоконникова - та самая депутат Волгоградской городской думы,...
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|Экология
|14.05.2018 15:58
Десять человек, занятых незаконным промыслом подводных обитателей, задержали в Волгоградской области. Об этом ИА “Высота 102” сообщили в региональном главке МВД. В километре западнее Суровикино полицейские задержали 61-летнего мужчину. У него изъяли 50-метровую сеть. 36-летний местный житель Старополтавского района взял на промысел снасть покрупнее. 70-метровую сетку он поставил на реке Отрожина Волгоградского водохранилища, северо-западнее села Гмелинка. Еще двоих жителей Среднеахтубинского района задержали участковые по подозрению в браконьерстве. А жителю Октябрьского района повезло с...
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|Расследования
|14.05.2018 15:10 (Обновлено: 14.05.2018 15:15)
Двое охранников и бармен из бара "Белая лошадь", расположенного в центре Волгограда, будут судить за незаконный сбыт синтетических наркотиков в крупном размере. Как сообщила ИА "Высота 102" старший помощник прокурора Оксана Черединина, обвинительное заключение по уголовному делу утверждено и направлено в суд. По версии следствия, в период с января по март 2017 года шесть членов преступной группы занимались незаконным сбытом синтетических наркотиков путем закладок на территории Волгограда и Волжского. В марте прошлого года все сообщники были единовременно задержаны на территории различных районов Волгограда. В ходе обысков у них изъято свыше 1 кг тяжелых синтетических наркотиков. Все участники преступной группы являлись работниками...
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|Спорт
|14.05.2018 14:30
Известный волгоградский кудоист Роман Кулиев завоевал первое место в категории до 250 единиц на Кубке России по кудо. Об этом ИА "Высота 102" сообщил его наставник, председатель областного отделения федерации кудо России Александр Кравченко. Участие в соревнованиях, которые прошли в Калининграде, приняли участие спортсмены из 19 регионов России. В своем финальном бою Роман одолел кудоиста из Минеральных Вод Карена Хачатряна. И получил право поехать на всероссийские сборы, которые состоятся в июле в Обнинске. Там отберут лучших бойцов для участия в чемпионате мира в Нагано (Япония). Главное состязание кудоистов планеты пройдет с 30 ноября по 5 декабря. Отметим, что...
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|Общество
|14.05.2018 13:53
Неприятный сюрприз ожидает «бомбил», которые, наверняка, мечтали хорошо заработать на болельщиках ЧМ-2018. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на постановление администрации Волгоградской области, вводится порядок добровольной аккредитации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих перевозку пассажиров на легковых такси в период подготовки и проведения мундиаля. Так, претендентам на оказание этих услуг нужно будет получить необходимые разрешения, основанием для которых станет соответствие определенным требованиям. В частности, возраст транспортных средств, на которых будут перевозить болельщиков, не должен будет превышать 4 года, кроме того, в салоне должна быть установлена система безналичной оплаты, а также кондиционер. К водителям также предъявляются требования: водительский стаж не...
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|Общество
|14.05.2018 13:49
Жителям Кировского района Волгограда стыдно за состояние набережной. Как сообщили ИА «Высота 102» горожане, этот любимый кировчанами уголок превратился в мусорную свалку. «Эту проблему можно было бы легко решить, если бы здесь установили баки для мусора, но почему-то администрация района этого не делает. Вот и кидают все в кучу», - рассказали горожане. Между тем, уже стартовал дачный сезон, пляжный – на подходе. А с набережной Кировского района отправляются теплоходы на остров Сарпинский. «Можно предположить, что горы мусора здесь с увеличением количества дачников и отдыхающих будут только расти. Надеемся, власти района все-таки наведут здесь порядок», - заключили неравнодушные волгоградцы. ...
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|Происшествия
|14.05.2018 13:12
В Волгограде в районе развилки улиц на Тулака со стороны въезда из Ворошиловского района встали более десятка троллейбусов. Как сообщает корреспондент ИА «Высота 102», дорожный затор образовался в результате ДТП – автомобиль столкнулся с автобусом. Обстоятельства аварии устанавливаются.
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|Общество
|14.05.2018 13:12
Большой интерес к доставленному в Волгоград колоколу собора Александра Невского проявляют жители и гости города, сообщает ИА «Высота 102». Люди спешат потрогать, понюхать, разглядеть поближе, а также непременно сфотографироваться на фоне 12-тонного гиганта. Некоторые дамы принимают интересные позы для наиболее эффектных снимков. Колокол, отлитый на Ярославском колокольном заводе братьев Шуваловых, будет главным колоколом строящегося собора. Ожидается, что сегодня в Волгоград будут доставлены еще три колокола. Всего на звоннице нового храма их будет 18.
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|Общество
|14.05.2018 12:27
В мэрии Волгограда намерены вернуть к жизни заброшенный стадион «Трактор». Как сообщили ИА «Высота 102» в администрации города, в правила землепользования и застройки городского округа будут внесены изменения по переводу статуса земельного участка, что позволит начать подготовку к строительным работам. Документ уже направлен в гордуму. Стадион «Трактор», построенный до войны, в последние годы стоял закрытым из-за аварийного состояния. Общая сумма привлеченных инвестиционных средств составляет порядка 100 миллионов. Возведение нового, по сути, стадиона позволит спустя длительное время открыть двери для юных спортсменов, которые теперь смогут заниматься здесь в комфортных условиях, подчеркнули в мэрии. Масштабный инвестиционный проект включает в себя...
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|Общество
|14.05.2018 11:58
На создание мемориального парка у подножия Мамаева кургана в Волгограде ушло около 200 миллионов рублей
Создание мемориального парка около Мамаева кургана в Волгограде обошлось почти в 200 миллионов рублей. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на сайт госзакупок, с лета прошлого года заказчик строительства объекта, МБУ «Северное» потратило данную сумму на привлечение подрядчиков по оказанию различных услуг. В частности, деньги пошли на обустройство стоянки для автомобилей, проездов, озеленение, электромонтажные работы, на установку систем видеонаблюдения, на устройство поливочного водопровода, на работы по благоустройство территории. Самые крупные суммы муниципальное учреждение выделило на создание светодиодной арки – 26 миллионов рублей – и на фонтан – 23 миллиона рублей. Закупки осуществлялись у единственного поставщика, в роли...
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|Общество
|14.05.2018 11:25
Обвиняемый в убийстве двух волжанок Александр Масленников сегодня отказался от дачи показаний во время судебного процесса, сообщает ИА "Высота 102". Это произошло во время заседания в Волгоградском областном суде, на котором сейчас рассматриваются доказательства стороны защиты. Отказ он объяснил своей неготовностью. В тоже время он не стал отказываться от оглашения показаний, данных во время следствия. Тогда он признался в убийстве. И рассказал следователям о случившемся. В караоке-клуб он пришел, чтобы познакомиться с девушками. Для продолжения знакомства он заранее снял квартиру на сутки. По его словам, конфликт с девушками вышел случайно. Когда он приехал с ними на...
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