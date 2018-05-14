Жилой район «Новый Свет» в Волгограде прирос парком









Жители микрорайона «Новый Свет» начали обустраивать парковую зону — высадили 42 дерева на территории между домами второй и третьей очереди, сообщает ИА «Высота 102». Новый сквер назван «Аллеей семейных деревьев» — на каждом саженце появится именная табличка.

Праздничное настроение участникам создавала развлекательная программа с музыкой и вкусными угощениями. Правильно сажать клёны и рябины жителей района «Новый свет» обучали специалисты кафедры садоводства и защиты растений Волгоградского государственного аграрного университета.













В районе «Новый Свет» в настоящее время возводится четвертая очередь строительства. Новый дом планируется сдать по секциям в два этапа: первая секция будет построена в 4 квартале 2019 г., вторая — через год, в конце 2020 г. Жилой комплекс повышенной комфортности дополнит единый архитектурный облик района. Здесь тщательно продумано пространство как внутри, так и снаружи дома. В холлах запроектированы прозрачные входные группы, помещения для хранения колясок и велосипедов, мойки лап для домашних животных, а также комната гигиены для мам с детьми, зона отдыха.

В районе уже есть детский сад, предприятия сферы обслуживания, благоустроенная и безопасная территория, детские площадки, зоны work-out, зимой работает каток. Теперь здесь появился уютный сквер.



