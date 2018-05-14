Кудоист из Волгограда завоевал "золото" на Кубке России в Калининграде





Известный волгоградский кудоист Роман Кулиев завоевал первое место в категории до 250 единиц на Кубке России по кудо. Об этом ИА "Высота 102" сообщил его наставник, председатель областного отделения федерации кудо России Александр Кравченко. Участие в соревнованиях, которые прошли в Калининграде, приняли участие спортсмены из 19 регионов России. В своем финальном бою Роман одолел кудоиста из Минеральных Вод Карена Хачатряна. И получил право поехать на всероссийские сборы, которые состоятся в июле в Обнинске. Там отберут лучших бойцов для участия в чемпионате мира в Нагано (Япония). Главное состязание кудоистов планеты пройдет с 30 ноября по 5 декабря. Отметим, что в свои 28 лет Роман является мастером спорта, чемпионом России по кудо 2011 года и бронзовым призёром чемпионата России 2017 года.

Однако поездка на сборы и, в случае отбора, на сам чемпионат мира может не состоятся по финансовым причинам. В Калининград известному спортсмену пришлось добираться за свой счет.