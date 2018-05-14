



Мама пятилетнего Вадима Горовенко передала слова благодарности всем, кто участвовал в сборе средств для прохождения реабилитации ее сына. Как сообщили ИА «Высота 102» в благотворительном фонде «География добра», в школе АФК Добежиных Вадим провел три недели, и самое главное – процедуры и занятия привели к отличным результатам.





«Вадюша научился самостоятельно ходить по брусьям, уверенно шагает с поддержкой за обе руки, значительно снизился мышечный тонус, практически ушел перекрест в ногах, увеличился объем движений в конечностях и суставах. Сын научился плавать на спине, а мастерство ныряния просто поражает! Занятия у логопеда позволили расслабить тонус во рту и Вадик стал намного четче говорить многие буквы. Что касается иппотерапии, которая проходила ежедневно, Вадюшка отлично сидит самостоятельно в седле и уже может выполнять многие команды. Лошади ему очень нравятся и занятия приносят массу пользы и удовольствия. Реабилитологи центра видят огромный прогресс в физическом и эмоциональном состоянии сына, а у меня лично слезы на глазах от таких шикарных результатов. Все это благодаря трудолюбию, целеустремленности Вадима и, конечно же, мы бы не справились с оплатой курса и не попали на столь нужное лечение без вас. Огромное материнское спасибо, низкий поклон, дай Бог здоровья неравнодушным. У нас все обязательно получится, мы верим, мы работаем, мы надеемся!!!», - это слова из письма мамы Вадима Ларисы.





Напомним, читатели ИА «Высота 102» также участвовали в сборе средств для больного ребенка, который родился с диагнозом ДЦП. У Вадика есть братик-близнец Глеб, у него – инвалидность по зрению. Когда мальчикам было полгода, их папа ушел из семьи, испугавшись ответственности, и мама осталась с детками одна. Но самоотверженная женщина делает все, чтобы поправить здоровье детей. В школе АФК Добежиных в Адлере Вадим уже проходил курс реабилитации и добился определенных успехов. Второе посещение центра стало еще более результативным. И все это в том числе – благодаря помощи неравнодушных волгоградцев.





Ранее, напомним, фонд "География добра" поблагодарил всех, кто откликнулся на призыв помочь маленькой волгоградке Софье Любченко пройти курс реабилитации. У девочки тяжелая судьба - она родилась с букетом тяжелейших заболеваний, перенесла уже несколько операций. Малышку бросила ее родная мать и теперь ее воспитывает родная тетя. Благодаря помощи добрых и отзывчивых людей Софья прошла курс реабилитации в реацентре "Первый шаг" в Казани и ее родные уверены, что ей удастся сделать первый шаг в своей жизни.



