



Федеральная антимонопольная служба России сегодня перенесла на 17 мая заседание о правомерности действий организаторов торгов – комитета ЖКХ и ТЭК Волгоградской области – при проведении конкурса по выбору регионального оператора в сфере обращения с ТКО, сообщает ИА "Высота 102". Таким образом, Волгоградской области не удается выбрать регионального мусорного оператора в установленные федеральным законодательством сроки. О необходимости всем регионам сделать это до 1 мая текущего года напомнил в начале недели и.о главы Минприроды РФ Сергей Донской. Он даже пообещал принять меры в отношении ответственных должностных лиц регионов-"двоечников", не назначивших региональных операторов по обращению с отходами к указанному сроку. Селекторное совещание с регионами Донской планирует провести уже завтра, 11 мая.

Напомним, в Волгоградской области на конкурс подали заявки только две компании - ООО "Спецпроект" (входит в ГК "Чистый город") и ООО "Управление отходами Волгоград" (имеет отношение к компаниям "Концессии водоснабжения" и "Концессии теплоснабжения"). Как ранее сообщалось, юристы ГК "Чистый город" нашли в заявке компании-конкурента серьезные нарушения, которые должны было явиться основанием для отклонения от конкурса ООО "Управление отходами" еще на этапе рассмотрения. Грубейшим нарушением, по мнению юристов, является отсутствие обеспечения заявки. Однако конкурсная комиссия допустила к участию всех претендентов, а через несколько дней приняла уже другое решение - отклонила обе заявки и признала конкурс несостоявшимся. Произошло это за несколько часов до того, как ФАС России приостановила торги по выбору регионального оператора в Волгоградской области по жалобе ООО "Спецпроект" на действия организаторов торгов – комитета ЖКХ и ТЭК Волгоградской области. Компания просит рассмотреть правомерность допуска компании ООО "Управление отходами Волгоград" к участию в торгах и разрешить вопрос о признании единственным участником ООО "Спецпроект", подавшим заявку в соответствии со всеми требованиями конкурсной документации. Также компания просит признать итоговые протоколы конкурсной комиссии незаконными и подлежащими отмене.

Определение регионального оператора по обращению с ТКО является обязательным требованием федерального законодательства. Так, субъекты РФ обязаны выбрать регионального оператора и заключить с ним соглашение не позднее 1 мая, обеспечить направление предложений об установлении единого тарифа на услугу – до 1 июля этого года, обеспечить наступление обязанности по оплате коммунального услуги – не позднее 1 января 2019 года.



