|Экология
|10.05.2018 14:38
Волгоградская область попала в число "двоечников" реформы в сфере отходов
Федеральная антимонопольная служба России сегодня перенесла на 17 мая заседание о правомерности действий организаторов торгов – комитета ЖКХ и ТЭК Волгоградской области – при проведении конкурса по выбору регионального оператора в сфере обращения с ТКО, сообщает ИА "Высота 102". Таким образом, Волгоградской области не удается выбрать регионального мусорного оператора в установленные федеральным законодательством сроки. О необходимости всем регионам сделать это до 1 мая текущего года напомнил в начале недели и.о главы Минприроды РФ Сергей Донской. Он даже пообещал принять меры в отношении ответственных должностных лиц регионов-"двоечников", не назначивших региональных операторов по обращению с отходами к указанному сроку. Селекторное совещание с регионами Донской планирует провести уже завтра, 11 мая.
Напомним, в Волгоградской области на конкурс подали заявки только две компании - ООО "Спецпроект" (входит в ГК "Чистый город") и ООО "Управление отходами Волгоград" (имеет отношение к компаниям "Концессии водоснабжения" и "Концессии теплоснабжения"). Как ранее сообщалось, юристы ГК "Чистый город" нашли в заявке компании-конкурента серьезные нарушения, которые должны было явиться основанием для отклонения от конкурса ООО "Управление отходами" еще на этапе рассмотрения. Грубейшим нарушением, по мнению юристов, является отсутствие обеспечения заявки. Однако конкурсная комиссия допустила к участию всех претендентов, а через несколько дней приняла уже другое решение - отклонила обе заявки и признала конкурс несостоявшимся. Произошло это за несколько часов до того, как ФАС России приостановила торги по выбору регионального оператора в Волгоградской области по жалобе ООО "Спецпроект" на действия организаторов торгов – комитета ЖКХ и ТЭК Волгоградской области. Компания просит рассмотреть правомерность допуска компании ООО "Управление отходами Волгоград" к участию в торгах и разрешить вопрос о признании единственным участником ООО "Спецпроект", подавшим заявку в соответствии со всеми требованиями конкурсной документации. Также компания просит признать итоговые протоколы конкурсной комиссии незаконными и подлежащими отмене.
Определение регионального оператора по обращению с ТКО является обязательным требованием федерального законодательства. Так, субъекты РФ обязаны выбрать регионального оператора и заключить с ним соглашение не позднее 1 мая, обеспечить направление предложений об установлении единого тарифа на услугу – до 1 июля этого года, обеспечить наступление обязанности по оплате коммунального услуги – не позднее 1 января 2019 года.
Регионы России – о работе регоператоров «Управление отходами» по обращению с отходами
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Редакция ИА «Высота 102» рассказывала в своих публикациях о ситуации с конкурсом по отбору регионального оператора по обращению с твердыми...
Останки более чем трех десятков бойцов нашли полицейские поисковые отряды под Волгоградом в ходе совместной экспедиции,...
Член команды президента России Владимира Путина Андрей Бочаров продолжит выполнять обязанности губернатора Волгоградской области, которыми его наделили избиратели...
|Общество
|10.05.2018 14:50
Опасная ловушка поджидает автолюбителей при подъезде к Комсомольскому путепроводу, сообщает ИА "Высота 102". На проезжей части, на полосе, ведущей от проспекта имени Ленина к мосту, разрушилась крышка люка. Ее центральная часть, по-видимому, провалилась в колодец. Теперь на недавно отремонтированной дороге образовалось препятствие, способное повредить автомобиль, и, возможно, спровоцировать аварию. Водителям нужно быть осторожными, особенно в темное время суток - разглядеть дырку в люке будет практически невозможно. Ограждение вокруг препятствия нет.
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|10.05.2018 14:34
Всероссийский патриотический литературно-художественный конкурс для детей и юношества «Сталинградская сирень - сирень Победы» подведет итоги вот уже в 20-й раз. Награждение лауреатов состоится 14 мая в ГДЮЦ, где в обновленном актовом зале детского центра соберутся победители в пяти номинациях конкурса. «Жюри конкурса изучило десятки работ – это стихи, рассказы, эссе, сочинения детей, в которых семейные предания наполнены глубинной искренностью и гордостью за воевавших и добывших Победу родных людях», - сообщила ИА «Высота 102» автор проекта Елизавета Иванникова, которая посвятила свое произведение - поэму «Сталинградская сирень» - ветеранам 13-ой Гвардейской...
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|Общество
|10.05.2018 14:08
Именные деревья, высаженные год назад волонтерами в Комсомольском саду Волгограда, заросли сорной травой. Как сообщает ИА "Высота 102", сеянцы дуба, которым чудом удалось выжить без должного ухода и полива, сегодня в буквальном смысле потерялись в бурьяне. Внимание привлекают проржавевшие и покосившиеся таблички с именами известных людей, в честь которых и были посажены деревца. Так, именные дубы в центре Волгограда посадили в честь почетного гражданина города-героя Волгограда Александры Пахмутовой, Героя Советского Союза Виктора Хользунова, Героя Советского Союза Алексея Маресьева, дважды Героя Советского Союза Василия Ефремова, депутата Государственной думы Алевтины...
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|Политика
|10.05.2018 13:43
Список участников праймериз «Единой России» вновь пополнился за счет политических "перекати поле". Как сообщает ИА «Высота 102», пример экс-члена партии «Справедливая Россия» Ирины Каревой "заразил" еще несколько претендентов на депутатские мандаты. Так, в команду партии власти на предстоящих выборах по одномандатному округу №6 Дзержинского района стремится попасть нынешний депутат гордумы от КПРФ Денис Глазунов (на фото). Его предвыборная кампания, похоже, в разгаре – почтовые ящики избирателей Жилгородка уже забрасывают номерами одной из местных газет, на каждой странице которой сияет лик «слуги народа». Правда, ни в одной из заметок, героем которой является депутат, не сообщается о причинах его политической...
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|Экономика
|10.05.2018 13:43
На выплату зарплат, строительство ФАПов, благоустройство набережной – на эти и другие важные цели направят прибавку к бюджету Волгоградской области 2018 года. Как сообщает ИА «Высота 102», депутаты облдумы приступили к работе над корректировками главного финансового документа региона. Параметры казны ждет уточнение на 7,7 млрд рублей за счет увеличения налоговых и неналоговых доходов и денежных поступлений из федерального центра. После утверждения новой редакции закона о бюджете области доходная и расходная его части составят по 91,7 млрд рублей. 1,3 млрд рублей, которые поступят в казну области, пойдут на капитальное строительство. Чуть менее полумиллиарда рублей предусмотрено на создание 11 ясельных групп в...
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|Происшествия
|10.05.2018 13:31
Частный дом загорелся сегодня в Тракторозаводском районе Волгограда. Как сообщили ИА “Высота 102” в региональном главке МЧС, сообщение о пожаре на улице Щепкина поступило на пульт дежурного в 12:36. Бойцы прибывших на место пожарных расчетов увидели, что пламя охватило сам дом и хозпостройки. Сильный ветер мешал тушению пожара. Тем не менее, в 13:06 пожар локализовали. По предварительным данным, от огня никто не пострадал. Причины и обстоятельства возгорания устанавливаются. Сотрудники МЧС напоминают волгоградцам и жителям области о необходимости соблюдать все меры осторожности при обращении с огнем. Тем более когда на территории региона действует особый противопожарный режим. Во время него запрещены все виды работ,...
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|Расследования
|10.05.2018 13:28
Подозреваемого в краже из ювелирной мастерской в Краснооктябрьском районе Волгограда задержали полицейские. Как сообщили ИА “Высота 102” в региональном главке МВД, в конце апреля из мастерской вынесли сейф, в котором находились ювелирные изделия и драгоценные камни стоимостью около 2,5 млн. рублей. При этом в самом помещении не было ни сигнализации, ни системы видеонаблюдения. Вскоре оперативники областного главка и отдела полиции № 2 установили личность злоумышленника. Им оказался 38-летний безработный житель Дзержинского района. Известно, что его уже судили за незаконные операции с поддельными деньгами. Свою вину он не признает, но при обысках полицейские изъяли у него 50 ювелирных изделий и 43...
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|Аналитика
|10.05.2018 12:59
Средние цены на продажу вторичного жилья и аренду в преддверии ЧМ-2018 уменьшились в семи принимающих чемпионат городах. За четыре года потеряла 8,8% стоимости недвижимость в Саранске, 6% – в Ростове-на-Дону, 5% – в Екатеринбурге и 3,4% – в Волгограде. Синхронно со среднегородскими снизились цены и в районах, где расположены главные спортивные объекты. Только в Краснооктябрьском районе Волгограда цены упали на 5%. По данным специалистов портала Domofond.ru, которые проанализировали динамику цен на продажу и аренду жилья в тех городах, где в 2018 году пройдут матчи Чемпионата мира по футболу, - сообщает ИА «Высота 102», - подешевела ...
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|Аналитика
|10.05.2018 12:13
В первом квартале этого года в Волгоградской области в различных организациях сократили 998 человек. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на данные Волгоградстата, всего численность выбывших работников составила 27434 человека, но большая часть ушла с работы по собственному желанию. Количество принятых работников оказалось меньше выбывших – 25761 человек. Между тем, почти 11 тысяч человек в первом квартале трудились неполное рабочее время. Еще почти 35 тысяч человек уходили в вынужденные отпуска. При этом по итогам первого квартала на различные рабочие места требуются более 12 тысяч человек.
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|Расследования
|10.05.2018 11:51
Завершено расследование уголовного дела в отношении бывшей начальницы одного из почтовых отделений Среднеахтубинского района, подозреваемой в присвоении более 500 тысяч рублей. Как сообщила ИА "Высота 102" старший помощник руководителя СУ СКР по региону Наталия Куницкая, по имеющимся у следствия данным, в декабре минувшего года 33-летняя женщина в течение нескольких дней, заполняя ведомости выдачи пенсий, завышала выплаченные суммы. Утаенную наличку она складывала в свой сейф, а затем уносила домой. Женщина не остановилась даже тогда, когда недостача в 500 тысяч вскрылась при внутренней ревизии. Через месяц она таким же образом присвоила еще 77 тысяч. Сейчас уголовное дело с утвержденным прокуратурой обвинительным заключением...
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|Экономика
|10.05.2018 10:56
Жилой квартал Grand Avenue («Гранд авеню») предлагает, пожалуй, самый большой в Волгограде выбор вариантов для приобретения жилья. Новые квартиры от застройщика можно приобрести как в сданном доме, так и в строящихся, сообщили ИА «Высота 102» в компании-застройщике. В частности, во втором доме квартал (введен в эксплуатацию осенью прошлого года) пока есть достаточный выбор 1-комнатных квартир. Жилье большей площади уже предложат только в строящихся. Например, в третьем доме квартала – он выстроен и готовится к сдаче в скором времени. И, конечно, самый большой выбор квартир и пока наиболее привлекательные цены в новом доме — его строительство началось...
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|От Сталинграда - до Великой Победы
|10.05.2018 10:33 (Обновлено: 10.05.2018 12:12)
Около 200 тысяч человек приняли участие в праздничных мероприятиях в честь 73-й годовщины Великой Победы над фашистской Германией на Мамаевом кургане. Об этом ИА “Высота 102” сообщили в ГУ МВД России по Волгоградской области. Всего в торжествах, прошедших в регионе, участвовали более полумиллиона человек. Так, в Волгограде, парад собрал около 25 тысяч зрителей, в “Бессмертном полку” участвовали 55 тысяч человек. Порядок на празднике поддерживали около четырех тысяч сотрудников полиции, Рогсвардии, Волгоградской академии МВД, казачества и дружинников. Финальный матч Кубка России по футболу, собравший свыше 40 тысяч зрителей, охраняли более двух тысяч стражей порядка. Сотрудники областного МЧС...
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|Происшествия
|10.05.2018 10:32
Три человека, в том числе двое детей, пострадали в аварии на дороге "Волгоград-Волжский". Как сообщили сегодня ИА "Высота 102" в ГУ МВД России по Волгоградской области, накануне днем 27-летний водитель "ВАЗ-2107" буксировал "ВАЗ" десятой модели на подъёме с острова Зелёный на дорогу "Волгоград-Волжский". Поворачивая налево, напротив световой опоры №1, отечественная легковушка врезалась в "Mercedes Benz". В аварии получили травмы восьмилетняя девочка и десятилетний мальчик, а также женщина 40 лет. Все они были пассажирами иномарки. Пострадавшие госпитализированы.
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|Происшествия
|10.05.2018 10:03
Четыре человека пострадали в аварии в Волжском. Как сообщили сегодня ИА "Высота 102" в региональном главке МВД, 9 мая ночью напротив дома № 2 по улице Горького столкнулись "ВАЗ-2106" и "Renault Logan". По имеющимся сведениям, водитель "шестерки" не выдержал дистанцию и врезался в иномарку. В результате столкновения травмы получил он сам, а также трое пассажиров "Renault" - 17, 18 и 23 лет.
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|Газетный киоск
|10.05.2018 08:54
ВОЛГОГРАД, 10 мая. /ТАСС/. "Тосно" из Ленинградской области победил курский "Авангард" со счетом 2:1 в финале Кубка России по футболу. Матч прошел 9 мая на стадионе "Волгоград-Арена". В составе победителей голы забили Алексей Скворцов (11-я минута) и Резиуан Мирзов (80). У проигравших отличился Игорь Киреев (16). "Авангард" дошел до финала, не пропустив ни одного мяча. Гол Скворцова стал первым в ворота курской команды в завершившемся розыгрыше Кубка страны. "Тосно" впервые в своей истории стал обладателем Кубка России, ранее клуб из Ленинградской области дважды доходил до четвертьфинала турнира. "Авангард" впервые дошел до финала турнира. Ранее лучшим результатом команды...
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10 мая 14:38
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