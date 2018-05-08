На финал Кубка России в Волгоград прибыл и.о.вице-премьера правительства РФ

И.о. заместителя председателя правительства РФ Виталий Мутко прибыл в Волгоград. Как сообщили ИА «Высота 102» в администрации региона, самолет с федеральным чиновником приземлился в аэропорту, где его встретил губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров. Виталий Мутко побывал с главой региона на стадионе, где в эти минуты заканчиваются последние приготовления к матчу на Кубок России между «Тосно» (Ленинградская область) и «Авангардом» (Курск). Виталий Мутко будет присутствовать на матче и, вероятно, вручит Кубок России победителю финала.

Напомним, Виталий Мутко до отставки правительства занимал пост вице-премьера по культуре и спорту. В новом составе правительства глава кабинета министров Дмитрий Медведев предложил назначить Мутко своим заместителем по строительству.



