|Борьба с коррупцией
|08.05.2018 11:42
В Волгограде бизнесмен пытался подкупить начальника отделения полиции
Дать взятку начальнику отделения полиции попытался коммерсант из Волгограда. Как сообщила ИА "Высота 102" старший помощник руководителя СУ СКР по региону Наталия Куницкая, 64-летнего предпринимателя поймали на одном из рынков Дзержинского района на торговле контрафактной одеждой и обувью. По этому факту подразделением экономической безопасности и противодействия коррупции городского управления МВД была организована проверка, а товар был изъят. Как уточнили информагентству в ГУ МВД России по Волгоградской области, чтобы “замять” дело, бизнесмен решил откупиться полицейских за 25 тысяч рублей. Его задержали в здании УМВД Волгограда, куда он прибыл для дачи объяснений, при попытке передать деньги начальнику отделения. Сейчас продолжается расследование уголовного дела и устанавливаются обстоятельства преступления. Свою вину мужчина полностью признал. Ему грозит до восьми лет тюрьмы.
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Редакция ИА «Высота 102» рассказывала в своих публикациях о ситуации с конкурсом по отбору регионального оператора по обращению с твердыми...
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Член команды президента России Владимира Путина Андрей Бочаров продолжит выполнять обязанности губернатора Волгоградской области, которыми его наделили избиратели...
|Экология
|08.05.2018 12:30
Республика Адыгея - четвертый субъект в ЮФО наряду с Астраханской, Ростовской областями и республикой Калмыкия, где ГК «Чистый город» выбрана региональным оператором в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами. Соответствующее соглашение сроком на 10 лет заключено с региональным министерством строительства, транспорта, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства. Как сообщили ИА «Высота 102» в компании, к исполнению обязанностей по вывозу отходов с территории республики, где проживает около полумиллиона человек, компания приступит ориентировочно в октябре-ноябре этого года. До этого времени предстоит работа по инвентаризации контейнерных площадок, строительству двух мусороперегрузочных мощностей, приобретению дополнительной тары и спецтехники, определению способа сбора отходов в зависимости от территории, выстраиванию...
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|От Сталинграда - до Великой Победы
|08.05.2018 12:00
Уважаемые коллеги! Дорогие ветераны и труженики тыла! Сердечно поздравляю Вас с наступающим самым главным и дорогим для всех россиян праздником – Днем Победы в Великой Отечественной войне! В этот день мы вспоминаем всех, кто отдал свою жизнь за свободу и независимость нашей Родины. Для волгоградцев этот праздник всегда был и остается особенным, важным и значимым. В эти майские дни, которые стали победными для нашего народа, мы вновь и вновь славим героев, воинов - освободителей. Благодарим за неоценимый вклад в победу над фашизмом тружеников тыла, которые своим самоотверженным трудом обеспечивали фронт всем необходимым, поднимали страну...
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|Происшествия
|08.05.2018 11:31
Один человек погиб сегодня при пожаре в Советском районе. Как сообщили ИА “Высота 102” в ГУ МЧС по Волгоградской области, сигнал о возгорании на первом этаже четырехэтажного доме №52 по улице Чебышева поступил в 10:34. На место прибыли расчеты пожарно-спасательной части №20. Из-за сильного задымления из подъезда пришлось вывести находившихся там людей. Площадь возгорания, по предварительным данным, составила около 20 кв.метров. В 11:10 пламя было потушено. На месте пожара обнаружен один погибший, его личность сейчас устанавливают. Причины и обстоятельства случившегося уточняются. МЧС призывает жителей Волгограда и области соблюдать меры пожарной безопасности.
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|Общество
|08.05.2018 11:29
Производители продовольственных и непродовольственных товаров уже не первый год отличаются сомнительным «креативом» в преддверии Дня Победы. В продажу выбрасывают то тапочки с лицами солдат - победителей, то пиво с символикой праздника на бутылках. Три года назад возмущение ветеранов Волгограда вызвал факт наличия в магазинах влажных салфеток под брендом «70 лет Победы». Сегодня в редакцию ИА «Высота 102» позвонили жители, которых смутила колбаса с георгиевской ленточкой на упаковке. Этот «патриотичный» товар сейчас активно продается в некоторых супермаркетах города-героя.
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|От Сталинграда - до Великой Победы
|08.05.2018 11:14
В городе-герое Волгограде начались торжественные мероприятия, посвященные 73-й годовщине Победы советского народа над фашистской Германией. Как сообщает ИА "Высота 102", административные здания, проспекты и улицы украшают государственная символика, флаги области и алые стяги, символизирующие Знамя Великой Победы над поверженным рейхстагом. Прологом праздничных мероприятий в Волгограде в честь славной даты стала встреча участников Великой Отечественной войны в центре города - рядом со зданием универмага, где более 75 лет назад был пленен гитлеровский генерал-фельдмаршал Паулюс и 22 генерала, командовавшие фашистской группировкой под Сталинградом. Именно у берегов Волги был достигнут коренной перелом...
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|Экономика
|08.05.2018 11:07
Новый рекламный ролик «Сады Придонья — «На вырост» начал транслироваться на российских федеральных ТВ-каналах. Рекламная кампания проводится в поддержку детского питания торговой марки «Сады Придонья», сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе компании. Слоган «Мы растим, а вы растете!» как нельзя лучше отображает миссию компании «Сады Придонья» и её уникальное позиционирование. Тысячи тонн фруктов и овощей выращивается в садах и на полях компании, перерабатывается на ее заводе, чтобы в итоге стать качественным детским питанием с непревзойденным вкусом. На рынке детского питания компания работает с 1998 года и все эти годы детские соки «Сады Придонья» являются одними из...
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|Общество
|08.05.2018 10:45
Исполняющий обязанности министра транспорта и дорожного хозяйства России Максим Соколов прибыл с рабочим визитом в Волгоград. Как сообщает ИА "Высота 102", сегодня в аэропорту города-героя он примет участие в церемонии ввода в эксплуатацию нового терминала для обслуживания пассажиров внутренних линий. Строительство объекта началось в 2017 году и завершилось, как и планировалось, в апреле текущего года. Площадь застройки составила 5000 квадратных метров. Новый терминал сможет обслуживать 720 пассажиров в час. Ожидается, что на площадке аэровокзального комплекса и.о министра и губернатор Андрей Бочаров обсудят планы по продолжению после чемпионата мира реконструкции волгоградского аэропорта. Так, очередной этап...
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|Происшествия
|08.05.2018 10:44
Три человека пострадали в аварии в Красноармейском районе. Как рассказали ИА “Высота 102” в региональном главке МВД, на данный момент известно, что 40-летний водитель “Лады Спутник” не справился с управлением автомобилем. Машина опрокинулась и врезалась в дерево. При этом травмы получили сам водитель, а также его 31-летний и 43-летний пассажиры. Пострадавшие доставлены в больницу.
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|Общество
|08.05.2018 10:32
Более 16 тысяч жителей Волгограда регулярно оплачивают проезд в общественном транспорте банковскими картами и мобильными устройствами. Это стало возможным благодаря оборудованию в ноябре минувшего года более 900 бортов общественного транспорта терминалами "Сбербанка" с функцией бесконтактной оплаты банковскими картами. Об удобстве нововведения выясняла редакция "Высоты 102". «Услуга оказалась удобной - достаточно лишь поднести карту или мобильное устройство к терминалу кондуктора и быстро получить проездной билет. Не нужно искать мелочь и ждать сдачу», - считает жительница Волгограда Елена Свиридова. Жители города-героя всё чаще применяют свои банковские карты, а также смартфоны с подключенными сервисами Apple Pay, Samsung Pay, Android...
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|Расследования
|08.05.2018 09:56 (Обновлено: 08.05.2018 09:56)
К 4 годам колонии общего режима и штрафу в размере 100 тысяч рублей приговорил Центральный районный суд Зияудина Магомедова. Как сообщила ИА "Высота 102" старший помощник прокурора Волгоградской области Оксана Черединина, 34-летнего жителя города Нефтекумска Ставропольского края признали виновным в сбыте фальшивых пятитысячных купюр. В июне прошлого года Магомедов купил у волгоградца сотовый телефон за 30 тысяч рублей. А расплатился за гаджет шестью фальшивыми пятитысячными. Вскоре продавец понял, что его обманули и обратился в полицию. Уголовное дело расследовали сотрудники СУ УМВД России по Волгограду. Выяснилось, что Магомедов уже был осужден за подобное преступление и даже имеет неотбытую часть наказания. Свою...
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|Экология
|08.05.2018 09:34
Житель Воронежа задержан под Волгоградом при перевозке туш краснокнижных рыб в Городищенском районе. Как сообщили ИА "Высота 102" в региональном главке МВД, в ходе операции "Путина" на посту ДПС был остановлен "Mercedes Benz", которым управлял 35-летний житель соседнего региона. В багажнике находилось четыре туши рыб, предположительно осетровых пород. Воронежец рассказал, что купил их на одном из рынков в городе Волжском. Рыба отправлена на ихтиологическую экспертизу. По ее результатам будет решаться вопрос о возбуждении уголовного дела по статье 258.1 УК РФ – "Незаконные добыча и оборот особо ценных водных биологических ресурсов, принадлежащих к видам, занесенным в Красную книгу Российской Федерации и...
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|Происшествия
|08.05.2018 09:22
Флаги России и города Волгограда похитили неизвестные со здания приемной "Единой России" в Центральном районе. Как сообщили ИА "Высота 102" в региональном главке МВД, в понедельник около трех утра неизвестный снял два флага с козырька административного здания "Региональная общественная приемная Председателя партии "Единая Россия" в Волгоградской области", расположенного по адресу улица Советская, дом №11. Процесс похищения флагов зафиксировала камера наружного видеонаблюдения. На видео попали три человека. Один из них забрался на козырек, снял флаги и сбросил их вниз, затем вся компания спешно скрылась с места преступления. Сейчас по данному факту проводится проверка. На сегодняшний день на...
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|Происшествия
|08.05.2018 09:03
Рабочий получил серьезные травмы в результате падения в Красноармейском районе Волгограда. Как сообщили сегодня ИА "Высота 102" в региональном главке МВД, инцидент произошел в понедельник у строящегося дома по адресу улица Брестская,30. На данный момент известно, что 31-летний мужчина сорвался с крыши. Пострадавший госпитализирован в БСМП №15. Врачи диагностировали у него политравму. По данному факту проводится проверка.
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|От Сталинграда - до Великой Победы
|08.05.2018 07:15
МОСКВА, /ТАСС/. Волгоградский музыкально-драматический казачий театр отметит День Победы гастролями в Москве. Выступления коллектива состоятся сегодня и 9 мая на основной сцене Театра под руководством Армена Джигарханяна, сообщили ТАСС в Союзе театральных деятелей (СТД) РФ. Собеседница агентства отметила, что "Волгоградский музыкально- драматический казачий театр, созданный в 1992 году, является одним из первых профессиональных театральных коллективов России, воплотивших в своем творчестве славные традиции донского казачества". Специально к празднованию Великой Победы и юбилею Сталинградской битвы Волгоградский казачий театр представит на сцене Театра Армена Джигарханяна два спектакля. 8 и 9 мая в 14:00 будет показан спектакль-реквием режиссера Алексея Серова "Украденное солнце". "Это уникальный...
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|Происшествия
|07.05.2018 21:13
Отделение одного из банков ограбили сегодня вечером в Кировском районе Волгограда. Как сообщили ИА "Высота 102" в ГУ МВД России по Волгоградской области, около половины шестого вечера неизвестный мужчина в медицинской маске вошел в помещение финансовой организации. Подойдя к кассиру, он показал ему записку с требованием денег, а сам продемонстрировал закрепленный на теле под курткой предмет прямоугольной формы и пульт, который держал в руке. Забрав деньги он скрылся. Прибывшие через 13 минут с момента нажатия тревожной кнопки сотрудники ЧОПа задержать злоумышленники не смогли. Всего его добычей стали 136 тысяч рублей. На вид ему 37-38 лет, плотного телосложения, рост около...
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8 мая 11:42
В Волгограде бизнесмен пытался подкупить начальника отделения полиции 4
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