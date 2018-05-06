Над Волгоградом расползается смог





Смог накрыл городские улице в центре и северных районах города, а также окрестности Волгограда. Как сообщили ИА “Высота 102” читатели, дымка на улицах заметна вплоть до въезда в Волжский. Утром ее наблюдали в Краснооктябрьском и Тракторозаводском районах города. Ближе к 11 часам смог стал заметен в Центральном и Ворошиловском районах. Некоторые волгоградцы высказывают предположения, что виной всему стала приближающаяся пылевая буря или выброс с завода “Красный Октябрь”.





В тоже время по сводкам ЦГМС в областном центре стоит теплая и почти безветренная погода: температура воздуха +23˚С, ветер восточный 2.4 м/с порывами до 5.8 м/с, влажность воздуха 30%. При этом, по данным ГУ МЧС по Волгоградской области, в настоящее время крупных пожаров ни в Волгограде, ни в окрестностях нет.

"Данное явление отношения к метеорологическим процессам не имеет. С 6 по 8 мая не прогнозируются неблагоприятные метеоусловия для накопления вредных примесей в атмосфере", - прокомментировала начальник отдела гидрометеорологического обеспечения Волгоградского ЦГМС Наталья Алатырцева.



