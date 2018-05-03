В Волгоградской области своровали электроэнергии почти на 35 млн рублей

За три месяца текущего года волгоградские энергетики выявили более 300 нарушений на общую сумму свыше 34,5 млн рублей. Было проведено 37,5 тысячи инструментальных проверок счетчиков, 130 тысяч контрольных съемов показаний приборов учета. Общий объем неучтенного потребления составил более 13,4 млн кВтч, сообщили сегодня ИА «Высота 102» в группе компаний «Россети». Нарушителям предстоит компенсировать ущерб и оплатить штрафы.

Так, только в Городищенском районе Волгоградской области выявлено 12 фактов безучетного потребления электроэнергии, ущерб по которым составил свыше 7 млн рублей, а в городе Волжском – шесть фактов на 10,9 млн рублей. Среди выявленных расхитителей электроэнергии подавляющее большинство – бытовые потребители и юридические лица. Среди нарушителей – индивидуальные предприниматели, автомастерские, и даже строительная компания, в отношении которой составлен акт о безучетном потреблении электроэнергии на сумму 5,3 млн рублей.

Энергетики предупреждают: незаконные и безграмотные манипуляции с приборами учета электроэнергии и общедомовыми электросетями могут привести к повреждению бытовых приборов во всем доме, а также к пожарам в результате короткого замыкания. А это уже влечет уголовную ответственность.



