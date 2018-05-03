Редакция ИА «Высота 102» рассказывала в своих публикациях о ситуации с конкурсом по отбору регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами в Волгоградской области. Как известно, участвуют в нем две компании, одна из которых ООО «Управление отходами Волгоград», которая имеет отношение к компаниям «Концессии водоснабжения» и «Концессии теплоснабжения». Само же ЗАО «Управление отходами» является «дочкой» УК «Лидер». В настоящее время ФАС России приостановила торги по выбору регионального оператора в Волгоградской области по жалобе ООО «Спецпроект» на действия организатора торгов – комитета ЖКХ и ТЭК Волгоградской области. Компания просит рассмотреть правомерность допуска компании ООО «Управление отходами Волгоград». При этом один...

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