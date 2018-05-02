В Волгограде 9 мая Крестный ход в память о защитниках Отечества начнется в 11:00 от храма Всех Русских Святых на улице маршала Чуйкова. Участники пройдут по 7-й Гвардейской, далее — по проспекту Ленина до Мамаева кургана, где в храме Всех Святых будет совершена панихида по убиенным воинам.

Как сообщили сегодня ИА «Высота 102» в волгоградской епархии, шествие по традиции возглавит одна из самых почитаемых в регионе чудотворных икон Божией Матери — Урюпинская. Образ доставлен в Волгоград из Покровского кафедрального собора Урюпинска и открыт для поклонения верующих в часовне в Комсомольском саду.

Спуск участников шествия после богослужения на Мамаевом кургане будет осуществляться в сторону Второй продольной магистрали, так как сразу за волгоградскими верующими к главной высоте России по проспекту Ленина пройдет колонна Бессмертного полка. Присоединиться к Крестному ходу на любом участке маршрута могут все желающие. Безопасность участников обеспечат казаки и полиция. Крестный ход в память о погибших в Великой Отечественной войне проходит в Волгограде ежегодно. В нем участвуют свыше трехсот представителей духовенства, студентов Царицынского православного университета, прихожан местных храмов.



