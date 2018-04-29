



До 1 августа «убитую» площадку перед входом на мемориал «Солдатское поле» площадью 400 квадратных метров замостят новой тротуарной плиткой. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на сайт государственных заказов, начальная стоимость работ составляет 582 тысячи рублей. Финансирование выделено из бюджета Городищенского городского поселения Волгоградской области.

Победитель электронного аукциона определится к середине мая. У подрядчика должна иметься лицензия на осуществление деятельности по сохранению объектов культурного наследия. Проект текущего ремонта территории братской могилы ранее получил положительное заключение историко-культурной экспертизы. Техническим заданием предусмотрены такие работы, как демонтаж старой плитки, подготовка основания и укладка новой брусчатки серого цвета. В настоящее время площадка перед входом на мемориал представляет собой «лоскутное полотно», состоящее из различных видов покрытий.

Справка. Летом и осенью 1942 года на территории "Солдатского поля" проходили ожесточенные сражения между советскими и фашистскими войсками. После Сталинградской битвы на этом месте осталось "кладбище" военной техники и боеприпасов. В 1975 году на этом поле саперы извлекли из земли и обезвредили более 6500 снарядов, мин, гранат и бомб. В том же году усилиями студенческих строительных отрядов был создан мемориал "Солдатское поле". Впоследствии здесь неоднократно происходили захоронения найденных останков без вести пропавших советских солдат.

Мемориал состоит из братской могилы, скульптурной композиции девочки Милы и символической воронкой от взрыва, где собраны остатки боевых устройств и искорёженного метала, оставшегося после боёв на поле. Также в мемориал вошли лемеха плугов, которыми было вспахана историческая земля, установленные полукругом на постаментах.