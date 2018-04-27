В Волгограде депутат Карева развелась с эсерами и хочет «вернуться к бывшему»





На исходе пяти лет счастливого политического брака депутат Волгоградской гордумы Ирина Карева неожиданно рассталась со «Справедливой Россией» и уже подыскала себе нового «избранника». Как сообщает ИА «Высота 102», депутат, которая около месяца назад добровольно сдала партбилет эсера, уже присмотрела себе другой партийный блок. Ирина Александровна записалась в участники праймериз «Единой России» по отбору кандидатов в депутаты Волгоградской городской думы. Отметим, что в этой партии народной избраннице в прежние годы доводилось занимать ответственные посты. Так, с 2006 года по 2011 годы, будучи председателем гордумы, она возглавляла думскую фракцию единороссов. Но в 2012 году Карева со скандалом покинула ряды думских единороссов. Восемь городских депутатов тогда демонстративно ушли из фракции «ЕР», не согласившись с одним из кадровых решений. Отколовшаяся группа зарегистрировала в думе собственное объединение «Единство», в него вошли Ирина Карева, Александр Мордвинцев, Геннадий Мурылев, Сергей Коновалов и др. Однако дальше создания фракции дело так и не пошло – о работе «Единства» в думе общественность ничего так и не узнала. В 2013 году на выборы в гордуму Карева пошла уже под флагом «Справедливой России», в которую ее с распростертыми объятьями принял и выдал партбилет региональный лидер эсеров, а ныне объявленный в розыск фигурант уголовного дела Олег Михеев. Все последние пять лет Карева входила в думскую фракцию «СР» и только совсем недавно заявила о своем уходе. Готова ли партия власти после всего, что было, понять и простить изменщицу – пока неизвестно.

Депутату Каревой свойственна не только политическая всеядность, но и профессиональная разносторонность. Народная избранница - юрист по образованию и опыту работы – в феврале 2015 года поразила волгоградцев, возглавив областной краеведческий музей. Ранее о познаниях Каревой и профессиональном опыте в сфере культуры общественности ничего не было известно. В кресле директора музея она находилась до августа 2017 года. А в феврале текущего года была назначена первым проректором Волгоградской консерватории имени Серебрякова, в которой она отвечает, в том числе, за развитие дополнительных направлений деятельности вуза.



