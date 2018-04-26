Волжские пивовары вышли на субботник









В стартовавшем в апреле в Волжском традиционном месячнике по благоустройству приняли участие сотрудники филиала компании AB InBev Efes в г. Волжский. Как сообщает ИА "Высота 102", сегодня пивовары провели мероприятия по уборке парковой территории у завода вдоль улицы Пушкина. Более тридцати сотрудников приняли участие в благоустройстве зеленой зоны. Они убрали мусор, листву, побелили бордюры и окопали деревья.

Как сообщили информагентству в пресс-службе предприятия, весенние субботники прочно вошли в календарь ежегодных корпоративных проектов компании AB InBev Efes, начиная с 2002 года. Со временем проект стал частью долгосрочной социальной программы «Нам здесь жить!», направленной на благоустройство городов, а также глобальной программы в области корпоративной социальной ответственности. Компания реализует экологические и социальные проекты в российских регионах и развивает культуру ответственного потребления алкоголя. Вот уже на протяжении 16 лет пивовары поддерживают чистоту и порядок родного города.

«Одно из приоритетных направлений компании – бережное и ответственное отношение к природе.













В преддверии майских праздников хочется, чтобы весь город выглядел облагороженным и чистым, в том числе и его промышленная зона. Мы ежегодно с большим удовольствием принимаем участие в городском месячнике по благоустройству территорий. Кроме того, субботник – это отличное мероприятие, чтобы объединить людей и сделать мир лучше!»–прокомментировал событие исполнительный директор Волжского филиалаAB InBev Efes Игорь Гайдым.







