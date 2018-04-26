ВС РФ отказал волгоградским эвакуаторщикам в компенсации убытков от отмены платы за пробег от стоянки









Компании "ВТС-Эксперт", специализирующейся на перемещении и возврате задержанных в административном порядке транспортных средств со специализированных стоянок Волгоградской области, отказано в компенсации убытков, понесенных от отмены тарифа в отношении суммарного пробега эвакуатора. Как сообщили ИА "Высота 102" в пресс-службе Арбитражного суда Волгоградской области, Верховный суд РФ не нашел оснований для передачи на рассмотрение Судебной коллегии по экономическим спорам кассационной жалобы ООО "ВТС-Эксперт" на решение Арбитражного суда Волгоградской области, которым обществу отказано в удовлетворении исковых требований к субъекту Российской Федерации Волгоградской области в лице комитета тарифного регулирования и комитета финансов. Компания добивалась взыскание убытков в сумме более 94 тысяч рублей. Мотивировало свои требования тем, что исключение спорного пункта обернулось взысканием с общества на основании судебных решений в пользу 13 человек, привлекавшихся за нарушение правил остановки или стоянки транспортных средств. Так, в соответствии с пунктом 2 постановления министерства топлива, энергетики и тарифного регулирования Волгоградской области от 16 октября 2012 года № 18/7 "Об установлении тарифов по транспортировке (перемещению) задержанных транспортных средств на специализированную стоянку и их хранению на территории Волгоградской области" применялись тарифы в отношении суммарного пробега (в километрах) транспортных средств, осуществляющих транспортировку (перемещение) задержанных транспортных средств (эвакуаторов).

Решением Волгоградского областного суда от 25 февраля 2014 года указанный пункт признан недействующим с момента его вступления в законную силу в силу того, что министерство не было наделено полномочиями устанавливать порядок оплаты расходов на перемещение задержанных транспортных средств. Определением Верховного Суда Российской Федерации от 18 июня 2014 года оставлено без изменений. Постановлением комитета тарифного регулирования Волгоградской области от 25 июня 2014 года №23/6 признанный недействительным в постановлении №18/7 пункт 2 был исключен.

Напомним, что ранее автовладельцы, чьи машины увозились на штрафстоянку, были вынуждены оплачивать работу эвакуатора с учетом его пробега от специализированной стоянки до места задержания автомобиля-нарушителя. Это вызвало массовые жалобы граждан на завышение цен в прокуратуру и другие органы.

В суде пояснили, что решение об отмене тарифа на пробег прошло все стадии обжалования и признано законным.



