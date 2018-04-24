|Общество
|25.04.2018 06:37(Обновлено: 25.04.2018 07:49)
В Волгограде дом культурного наследия после капремонта преподнес жителям «сюрприз»
Не прошло и года после капитального ремонта дома культурного наследия № 117 по проспекту имени Ленина в Краснооктябрьском районе Волгограда, как с его фасада начала сыпаться штукатурка. При этом жители, приславшие в редакцию ИА «Высота 102» фотографии, подивились оперативности компании, которая свой брак мгновенно устранила. Во всяком случае буквально накануне вечером штукатурка над аркой вместе с краской рухнула на асфальт, а уже сегодня два темных пятна над аркой дома и на стене - это уже новая штукатурка. Правда, мусор почему-то так и не убрали.
Такая же картина и на фундаменте с торцевой стороны здания. Ее также заделали, но не до конца: кирпичи выглядывают из стены по-прежнему.
Напомним, дом №117, как и рядом стоящий с ним №119, ремонтировала компания ООО «Художественный фонд Волгограда», выигравшая конкурс на проведение работ в домах культурного наследия. Как уже сообщало информагентство, прокуратурой Краснооктябрьского района по факту хищения денежных средств при проведении капремонта данной компанией было возбуждено уголовное дело по статье мошенничество. Прокуратура выявила ряд серьезных нарушений. Так, при ремонте кровли были завышены виды и объемы проведенных работ и использовались низкокачественные строительные материалы по завышенной стоимости, не были установлены защитные устройства на вентиляционные шахты, отсутствовали металлические ограждения крыш и т.д.
Судя по всему, такой вот проведенный капитальный ремонт уже начал приводить к первым «результатам». Теперь жители дома гадают: откуда ждать очередных сюрпризов?
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|Аналитика
|24.04.2018 20:02
Смотрите сегодня в программе: нулевая реакция власти на варварское уничтожение одного из красивейших мест Волгограда возмущает законопослушных граждан. Суд да дело: потерпевшие не захотели давать показания в присутствии прессы на заседании по громкому делу волгоградских боксеров. Скоро лето: спасатели провели смотр новых и старых судов для патрулирования акваторий и помощи отдыхающим. Время для «Георгиевской ленточки»: в преддверии Дня Победы в Волгограде дан старт традиционной патриотической акции. Информационные выпуски ИА «Высота 102» выходят в эфире «Первого волгоградского канала» ежедневно, кроме выходных в 19:00 и 20:10, а также в Камышине на канале «Че» «СТВ-Камышин» в 09:00, 20:00 и...
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|Общество
|24.04.2018 18:48
Оплатить штраф в 30 тысяч рублей придется заместителю главного бухгалтера МУП “Метроэлектротранс” за нарушение сроков оплаты муниципального контракта. Как сообщила ИА “Высота 102” старший помощник прокурора Волгоградской области Оксана Черединина, между “МЭТ” Волгограда и поставщиком был заключен контракт на поставку автомобильного топлива на сумму более миллиона рублей. Как показала прокурорская проверка, поставщик свою часть договора выполнил, но денег в срок не получил. Постановлением комитета финансов Волгоградской области Галицыной за указанное правонарушение назначено наказание в виде штрафа в размере 30 тыс. рублей.
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|Общество
|24.04.2018 18:47
Сегодня в Волгограде стартовал всероссийский чемпионат по боевой стрельбе МВД России. Как сообщили ИА “Высота 102” в пресс-службе Волгоградской академии МВД, церемония открытия соревнований, посвященных памяти уроженца Быковского района Героя России майора милиции С.А. Арефьева, состоялась в стенах вуза. В течении четырех дней учащиеся ведомственных учебных заведений, а также действующие сотрудники полиции будут показывать свое мастерство во владении пистолетом Макарова и автоматом Калашникова. Состязания включают в себя тактическую и “дуэльную” стрельбу. Они пройдут в 100-метровом тире академии и на стрельбище в песчаном карьере вблизи Орловки. Отметим, что в Волгоград приехали команды: Московского, Санкт-Петербургского и Краснодарского университетов МВД, Нижегородской...
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|Происшествия
|24.04.2018 17:51
Подозреваемый в угоне легкового авто житель Астрахани задержан в Краснооктябрьском районе Волгограда. Как сообщили сегодня ИА “Высота 102” в региональном управлении Росгвардии, объявленного в федеральный розыск 45-летнего астраханца задержали на улице Репина. По словам сотрудников вневедомственной охраны, во время патрулирования их внимание привлек человек, который попытался сбежать, едва завидев служебный автомобиль. Заподозрив неладное, старшие сержанты Александр Башкинцев и Евгений Плотников кинулись в погоню и поймали беглеца. Мужчина передан сотрудникам полиции.
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|Общество
|24.04.2018 17:02
Фонтан «Детский хоровод» на Привокзальной площади в Волгограде в этом году помимо профилактики ждет модернизация: на гидротехническом сооружении установят новое, более мощное оборудование. Как сообщили ИА «Высота 102» в администрации Волгограда, заказчиком аукциона на выполнение работ по ремонту «Детского хоровода» выступает МБУ «Волгоградзеленхоз». Подрядной организации предстоит выполнить очистку чаши фонтана, установить новые форсунки, заменить люки, смонтировать лестницу в техническом помещении, а также провести покраску. В числе других работ – замена светильников, щитка управления и насосов на более мощное и современное оборудование. Напомним, фонтан «Детский хоровод», который был установлен по инициативе известного байкера Александра Залдостанова, неоднократно подвергался ремонту. Скульптуры то ржавели,...
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|Расследования
|24.04.2018 16:48
Против ведения видеосъемки на сегодняшнем процессе по громкому делу волгоградских боксеров выступил адвокат потерпевшего Сергея Родионова. Тогда как обвиняемые и их адвокаты против этого не возражали. Как сообщает ИА «Высота 102», защитник Сергея Родионова, кроме этого, пригрозил информагентству судебным иском о защите чести. На последнюю фразу иронично отреагировали сидевшие в зале слушатели. Как выяснилось, адвокату Сергея Родионова не понравилась статья, опубликованная накануне на сайте «Высоты 102» «Потерпевшего по громкому делу волгоградского кикбоксера проверят на причастность к поджогу и мошенничеству». В частности, защитник выразил возмущение тем обстоятельством, что информагентство, сообщив о возобновлении расследования уголовных дел по факту мошенничества и...
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|Экология
|24.04.2018 16:18
Экологический коллапс надвигается на Дубовую балку в поселке Ангарском Дзержинского района Волгограда. Здесь, практически напротив Ангарского пруда, находится садоводческое общество «СНТ Волжанин». Но построенные здесь дачи – уже не садовые домики, а самые настоящие жилые дома. Сама территория общества насчитывает десятки гектаров плодородной земли и была еще недавно зеленой и ухоженной. «Это место заповедное. Мы жили здесь, как в раю», - говорят обитатели общества. Сегодня это - огромный мусорный полигон среди еще оставшихся в живых деревьев и кустарников. Мусор везут сюда и днем, и ночью уже на протяжении нескольких лет. Загажено все - каждое дерево, каждый...
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|Здравоохранение
|24.04.2018 14:53
Житель Октябрьского района заболел Крымской геморрагической лихорадкой после укуса клеща. Как сообщили ИА "Высота 102" в территориальном управлении Роспотребнадзора, в текущем году - это первый случай выявления данного заболевания на территории Волгоградской области. По данным на 23 апреля, в медицинские организации области по поводу присасывания клеща обратилось 25 человек, из них 8 человек – дети до 14-ти лет. Управление Роспотребнадзора по Волгоградской области напоминает, что в случае укуса клеща необходимо срочно обратиться за медицинской помощью.
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|Общество
|24.04.2018 14:36
Многочисленные дефекты в жилом доме, построенном осенью 2017 года для переселенцев из аварийного жилья в Калаче-на-Дону, должны быть безвозмездно устранены застройщиком - ООО "ЮгСтрой". Такое решение, как сообщает ИА "Высота 102", принял арбитражный суд Волгоградской области. Иск подала администрация Калачевского городского поселения, с которой застройщик в декабре 2016 года заключил муниципальный контракт на выполнение работ по строительству трехэтажного жилого дома "под ключ" в рамках реализации областной адресной программы "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории Волгоградской области с использованием средств Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства на 2013-2017 годы". Ответчик выполнил все работы, что подтверждается разрешением...
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|Расследования
|24.04.2018 13:54
В Волгоградской области задержан 44-летний наркоторговец, 13 лет скрывавшийся от суда. Как сообщили ИА “Высота 102” в ГУ МВД России по Волгоградской области, в сентябре 2004 года жителя Красноармейского района задержали за сбыт наркотиков. Тогда же было возбужденное уголовное дело. После этого волгоградец предстал перед судом, но вскоре исчез, не явившись на очередное заседание. В 2005 году его объявили в федеральный розыск. Позже суд заочно приговорил его к 5 годам лишения свободы. Мужчину задержали во Фролово, где он скрывался все эти годы. Сейчас беглец находится в следственном изоляторе, откуда в ближайшее время будет доставлен в колонию строгого режима для отбытия...
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|Общество
|24.04.2018 13:44
В 2017 году расходы на содержание органов управления УНО «Региональный фонд капремонта многоквартирных домов Волгоградской области» составили почти 63 миллиона рублей. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на бухгалтерский отчет организации, в 2016 году эта цифра была меньше - около 56,6 миллионов рублей. В частности, в фонде капремонта повысились расходы на оплату труда – с 42,3 миллионов рублей в 2016 году до 47,6 миллионов рублей в 2017 году. К концу году на счету фонда капремонта накопилась солидная сумма – чуть более 4 миллиардов рублей. Причем на целевые мероприятия – непосредственно работы по проведению капремонта домов – было израсходовано всего...
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|Общество
|24.04.2018 13:07
Городской билетный центр FIFA, который открылся несколько дней назад в здании детско-юношеского центра на улице Краснознаменской в Волгограде, взят под охрану войсками национальной гвардии Российской Федерации. Как сообщает ИА "Высота 102", согласно внесенным изменениям в постановление городской администрации "Об утверждении перечня мест массового пребывания людей, расположенных на территории Волгограда", объект включен в перечень массового пребывания людей, к которым предъявляются определенные требования к антитеррористической защищенности, предусматривающие обязательную охрану войсками Росгвардии. В данный список внесен также Центральный парк (ООО "Парк" в Центральном районе Волгограда). Из перечня этим же документом исключены гостиница "Вавилон", бизнес-центр "Diamond building", несколько религиозных организаций и шесть гостинично-ресторанных комплексов...
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|Экология
|24.04.2018 13:06
Ликвидатор свалки в Кировском районе Волгограда получил крупные штрафы за небрежную перевозку отходов
ООО «ЭкоТехСервис», которое занимается ликвидацией свалки в Кировском районе Волгограда, оштрафовано по результатам рассмотрения двух исков, поданных надзорным органом. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на решение арбитражного суда, так, фирма должна заплатить 100-тысячный штраф, назначенный по иску прокуратуры Светлоярского района, которая требовала привлечь «ЭкоТехСервис» к административной ответственности по ч.4 ст.14.1КоАП. Эта статья предусматривает наказание за осуществление предпринимательской деятельности с нарушениями требований и лицензий. Ранее арбитражный суд назначил такой же штраф по иску прокуратуры Кировского района Волгограда. В результате проверки, проведенной надзорным органом, выяснилось, что транспортировка отходов ликвидируемой свалки происходила не по правилам. Так, машины не были...
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|Газетный киоск
|24.04.2018 12:09
Сайт Волгоградского городского телеканала «МТВ». 24.04.2018 Сегодня ровно 100 лет, как в Царицыне была образована бесплатная медицинская помощь. Началась история службы «скорой», когда исполнительный комитет городского совета депутатов принял постановление об организации бесплатной медицинской помощи на улицах города силами двух фельдшерских бригад при 1-й городской больнице. Вызовы на дому фельдшеры тогда не обслуживали. Помощь оказывали только пострадавшим на улицах Царицына, в основном при травмах и только в нерабочее время: с 9 утра до 9 вечера. Уже в 1970 году в Волгограде была создана единая Станция скорой помощи. Был введен единый телефонный индекс 03 и образована единая диспетчерская служба. Телеканал «МТВ»...
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|Спорт
|24.04.2018 12:08
Шесть медалей с завершившегося сегодня в столице чемпионата-первенства России по ушу-саньда привезут домой юные волгоградские спортсмены. Об этом “Высота 102” рассказал один из наставников волгоградской команды Александр Кравченко. Состязания проходили с 19 по 24 апреля в Москве. В них приняли участие более 300 ушуистов. Среди волгоградцев особо отличились шестеро спортсменов. Так, первое место в своей категории завоевала 14-летняя Алёна Глазкова. На серебряный пьедестал поднялся 17 -летний Степан Бондаренко. Бронзовые медали получили: Егор Вдовенко (14 лет), Пётр Иванов (17 лет), а также Анна Чуклеева и Мариям Гамбарчаева, они выступали в возрастной категории 19+. Тренеры команды - Александр Кравченко и...
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