Не прошло и года после капитального ремонта дома культурного наследия № 117 по проспекту имени Ленина в Краснооктябрьском районе Волгограда, как с его фасада начала сыпаться штукатурка. При этом жители, приславшие в редакцию ИА «Высота 102» фотографии, подивились оперативности компании, которая свой брак мгновенно устранила. Во всяком случае буквально накануне вечером штукатурка над аркой вместе с краской рухнула на асфальт, а уже сегодня два темных пятна над аркой дома и на стене - это уже новая штукатурка. Правда, мусор почему-то так и не убрали.

Такая же картина и на фундаменте с торцевой стороны здания. Ее также заделали, но не до конца: кирпичи выглядывают из стены по-прежнему.

Напомним, дом №117, как и рядом стоящий с ним №119, ремонтировала компания ООО «Художественный фонд Волгограда», выигравшая конкурс на проведение работ в домах культурного наследия. Как уже сообщало информагентство, прокуратурой Краснооктябрьского района по факту хищения денежных средств при проведении капремонта данной компанией было возбуждено уголовное дело по статье мошенничество. Прокуратура выявила ряд серьезных нарушений. Так, при ремонте кровли были завышены виды и объемы проведенных работ и использовались низкокачественные строительные материалы по завышенной стоимости, не были установлены защитные устройства на вентиляционные шахты, отсутствовали металлические ограждения крыш и т.д.

Судя по всему, такой вот проведенный капитальный ремонт уже начал приводить к первым «результатам». Теперь жители дома гадают: откуда ждать очередных сюрпризов?



