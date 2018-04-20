Перед матчем на «Волгоград Арене» непонятливые водители сами себя наказали

Несмотря на предупреждения ГИБДД о том, что накануне тестового матча, который сегодня состоится на новом стадионе «Волгоград Арена», нельзя будет оставлять автомобили на определенных улицах, все-таки эта информация дошла не до всех. Как сообщили ИА «Высота 102» в ведомстве, 16 автомобилей, которые все-таки припарковали на запрещенных для стоянок местах, были эвакуированы. Иными словами эти водители сами себе создали дополнительные хлопоты. Теперь им придется выложить как минимум более двух тысяч рублей - за транспортировку транспортного средства эвакуатором и оплату места на на штрафстоянке.

Напомним, со вчерашнего вечера в целях безопасности запретили парковаться на проспекте Ленина в Центральном и Краснооктябрьском районах. Такие же правила действуют на сегодня на Первой Продольной магистрали от улицы Рабоче-Крестьянская до границы с Краснооктябрьским районом и от улицы Глазкова в Центральном районе до Кубинской в Краснооктябрьском. В целом же, как заметили корр. ИА "Высота 102" сотрудники госавтоинспекции, в своем подавляющем большинстве волгоградские водители с пониманием отнеслись к рекомендациям ГИБДД, иными словами, услышали призыв к болельщикам, широко транслировавшийся практически во всех СМИ региона.



