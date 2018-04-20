В Волгограде закрыли еще один торговый центр

По требованию прокуратуры в связи с нарушениями противопожарных норм закрыт очередной торговый центр. Об этом сообщила ИА «Высота 102» старший помощник прокурора Волгоградской области Оксана Черединина.

Многочисленные нарушения норм пожарной безопасности выявлены прокуратурой Центрального района в торгово-офисном центре «SVL», расположенном по адресу: г.Волгоград, по ул. Рокоссовского, д. 32 «А».

Так, в нарушение требований законодательства о пожарной безопасности в помещениях офисного центра не работают системы противопожарной защиты, пожарные краны внутреннего противопожарного водопровода, а также устройство для самозакрывания дверей на путях эвакуации.

Эти и иные нарушения послужили основанием для обращения прокурора Центрального района г.Волгограда в суд с иском о возложении обязанности на собственника 6-этажного здания их устранить.

В обеспечение иска прокуратурой Центрального района заявлено требование о запрете деятельности торгово-офисного центра «SVL» до устранения нарушений. Центральный районный суд согласился с мнением прокуратуры и запретил эксплуатацию здания до устранения нарушений. Сегодня, 20 апреля 2018 года, указанный торговый центр фактически закрыт. Проверка соблюдения норм законодательства о пожарной безопасности в местах массового пребывания населения продолжается.

Ранее, напомним, в Волгограде закрыли уже три торговых центра, один кинотеатр и один батутный центр из-за нарушения правил пожарной безопасности.