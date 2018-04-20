Руководитель Нижне-Волжского управления Ростехнадзора уволился и исчез с радаров









По невыясненным пока причинам заявление об увольнении написал руководитель Нижне-Волжского управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору Игорь Исаев. Этот факт ИА «Высота 102» подтвердили в аппарате администрации Волгоградской области. В самом надзорном ведомстве от комментариев касательно отставки руководителя отказались, потребовав подготовить письменный запрос. Связаться с Игорем Исаевым ИА «Высота 102» не удалось - все его телефоны отключены.

Игорь Исаев возглавлял Нижне-Волжское управление Ростехнадзора в течение последних 8 лет.

Сегодня на сайте Нижне-Волжского управления Ростехнадзора появилась информация, что временно исполняющим обязанности руководителя назначена Наталья Афанасьева. Данных об Игоре Исаеве на сайте управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору больше нет.