|Общество
|20.04.2018 06:45
В Волгоградской области Камышинский водоканал запутался в законодательстве
Руководству Камышинского водоканала надо тщательнее следить за законодательством Российской федерации, - к такому выводу пришли в УФАС региона. Как сообщили ИА «Высота 102» в ведомстве, с января 2017 года закупки унитарных предприятий осуществляются в порядке Закона о контрактной системе № 44-ФЗ, а не по закону о Закупках 223- ФЗ, как ранее.
Однако МУП г. Камышина «Производственное управление водопроводно-канализационного хозяйства» осуществило закупку в форме запроса ценовых котировок на право заключить договор на поставку товара по закону о Закупках 223-ФЗ, а не по № 44-ФЗ в отсутствие каких либо законных оснований.
Жалоба участника закупки признана обоснованной, по предписанию волгоградского УФАС проблемная закупка аннулирована.
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Паводковая ситуация и социальная работа в Волгоградской области сегодня стали основными темами встречи президента РФ Владимира...
В «Концессиях водоснабжения», отреагировав на публикации ИА «Высота 102» о провалах в асфальте и разрушенных дорогах после прокладки коммуникаций в...
|Общество
|20.04.2018 11:14
Поздравления с вековым юбилеем принимает ветеран труда, труженик тыла Василиса Михайловна Малышева. Как сообщили ИА «Высота 102» в управлении Пенсионного фонда, перед войной, в 1940 году, она закончила Саратовский автомобильно-дорожный институт по специальности инженера-строителя автомобильных дорог. Там же Василиса Михайловна познакомилась с будущим мужем Георгием Матвеевичем Малышевым, который в дальнейшем стал заслуженным строителем и был награжден большим количеством медалей и наград. За самоотверженный труд в тяжелейшие годы Великой Отечественной войны Василиса Михайловна награждена почетным званием «Труженик тыла». Большую часть уже мирной жизни она работала инженером в проектно-технологическом тресте по организации и технической помощи строительству «Оргтехстрой». Сейчас у Василисы...
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|Экология
|20.04.2018 10:16
Владелец убойного пункта в поселке Заря Калачевского района оштрафован за нарушение ветеринарного законодательства, сообщили ИА "Высота 102" сегодня в управлении Россельхознадзора по Ростовской, Волгоградской и Астраханской областям и республике Калмыкия. Установлено, что на пункте, где производится убой скота, не оборудованы загоны для предубойного содержания животных, карантинное отделение и изолятор, отсутствуют специальные промаркированные емкости для мойки и дезинфекции фартуков и нарукавников. В ведомстве отмечают, что владельцы животных и производители продуктов животноводства обязаны содержать в надлежащем состоянии животноводческие помещения и сооружения для хранения кормов и переработки продуктов животноводства, не допускать загрязнения окружающей среды отходами животноводства, соблюдать установленные ветеринарно-санитарные правила перевозки и убоя...
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|Общество
|20.04.2018 08:37
Новую спортивную площадку открыли сегодня рядом со школой N15 в поселке Максима Горького, сообщает ИА “Высота 102”. Спортивные снаряды установили рядом с детским городком, появившимся здесь около полутора лет назад. Тогда о создании спортплощадки попросили местные жители, чтобы молодежь и спортом занималась, и приглядывала за сохранностью детского городка. Новая спортивная установка с турниками, рукоходами и кольцами была сделана руками заключенных и появилась благодаря сотрудничеству депутата городской думы Андрея Гимбатова, районной администрации и регионального управления ФСИН. Отметим, что церемония открытия быстро перешла в обсуждение вопросов, которые беспокоят местных жителей. С депутатом и главой района они обсудили проблему...
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|Происшествия
|20.04.2018 07:58
Двое маленьких детей пострадали сегодня ночью в дорожном происшествии в Ворошиловском районе. Об этом ИА “Высота 102” рассказали в экстренных службах региона. По имеющимся сведениям, пятимесячный мальчик и трехлетняя девочка получили травмы при резком торможении легкового автомобиля. С сотрясением мозга дети госпитализированы в БСМП №7. Также сообщается, что маленькие пассажиры находились в детских удерживающих устройствах. Причины и обстоятельства случившегося уточняются. Как уточнили информагентству в региональном главке МВД, дорожный инцидент произошел в 23:15 на пересечении улиц Череповецкой и Огородной. На данный момент известно, что в 62-летний водитель, “Шевроле Нива”, при повороте налево на улицу Огородную не уступил дорогу ехавшему навстречу “Renault”. Водитель ...
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|Общество
|20.04.2018 07:01
На сегодняшний день в Волгоградской области проверена работа систем пожарной безопасности на 192 объектах, в 186 из них выявлены нарушения. Среди основных – состояние путей эвакуации, неработоспособная система пожарной защиты. Об этом заявил заместитель начальника главного управления МЧС России по Волгоградской области Эльдар Киреев на совещании в общественной палате региона. В первую очередь, как сообщили ИА «Высота 102» в палате, проверялись детские досуговые организации совместно с органами прокуратуры в торгово-развлекательных центрах, крупных кинотеатрах и других объектах с массовым пребыванием людей. Представитель МЧС при этом отметил, что, согласно действующему законодательству, за состояние и работоспособность системы противопожарной защиты отвечает собственник объекта. Он...
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|Экология
|19.04.2018 21:47
Собственники тепличных плантаций в Волгоградской области продолжают нарушать природоохранное законодательство и только единицы подходят к своему бизнесу ответственно. Как сообщает ИА "Высота 102", к такому выводу пришли члены Экологического совета при Волгоградской областной думе, посетившие Иловлинский район, где масса тепличных хозяйств ведут свою деятельность вблизи рек и других водоемов. Весной прошлого года члены Экосовета выявили здесь массу нарушений природоохранного законодательства, затем обсудили проблемы на выездном заседании, дали рекомендации органам исполнительной власти с целью наведения порядка в сфере выращивания сельскохозяйственной продукции в теплицах. Напомним, что среди основных нарушений - несанкционированный забор...
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|Аналитика
|19.04.2018 20:08
Смотрите сегодня в программе: в Волго-Ахтубинскую пойму пошла вода - работа Волжской ГЭС в режиме весеннего попуска продлится до конца апреля. Пришел, услышал, поручил: губернатор Волгоградской области провел прием граждан по поручению президента РФ. Что это было?: пенсионерка чудесным образом «исцелилась» после кратковременного пребывания внутри здания пожарной каланчи. Управляющие организации бодаются, а мусор копится: жители дома на улице Богданова в Волгограде стали заложниками ситуации. Дорожных полицейских нацелили на маршрутки-нарушители: многодневный рейд проходит во всех районах Волгограда. ...
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|Происшествия
|19.04.2018 16:52
Ранее судимый 32-летний волгоградец признан виновным в незаконном сбыте наркотических средств в крупном размере. Как сообщили сегодня ИА «Высота 102» в пресс-службе Южной транспортной прокуратуры, он сбывал зелье на территории города Волгограда путем закладок в тайники и был задержан сотрудниками транспортной полиции в здании железнодорожного вокзала станции Волгоград-1. Наркотические средства синтетического происхождения общей массой 1,42 грамма, расфасованные в несколько упаковок для последующего сбыта, были изъяты. Суд с учетом позиции государственного обвинителя Волгоградской транспортной прокуратуры приговорил подсудимого к 10 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Приговор в законную силу не вступил.
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|Борьба с коррупцией
|19.04.2018 16:45
Сегодня Волгоградская областная дума опубликовала реестр сведений о доходах депутатов за 2017 год, сообщает ИА «Высота 102». Анатолий Бакулин - ловкий специалист по продвижению автобусов своего предприятия, член думских комитетов по бюджету и налогам, а также по промышленности, топливно-энергетическому комплексу, транспорту и дорожному хозяйству задекларировал почти 7,5 миллиона рублей дохода, годом ранее эта сумма была на 2 миллиона меньше. В плане имущества генерального директора ООО «ВОЛГАБАС ВОЛЖСКИЙ» ничего не изменилось - пара земельных участков, дом, квартира и прицеп по-прежнему в списке. Сергею Булгакову - в далеком прошлом главе администрации Старополтавского района, а ныне заместителю председателя Волгоградской областной...
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|Общество
|19.04.2018 16:42
От пяти до пятидесяти тысяч рублей получат полицейские, чье имущество повредил паводок. Как сообщили ИА “Высота 102” в региональном главке МВД, в Новоаннинском, Фроловском, Кумылженском, Киквидзенском и Алекесеевском районах от паводка пострадали почти четыре десятка домов сотрудников полиции. Всего, по решению руководства ГУ МВД России по Волгоградской области, на оказание материальной помощи выделено 950 тысяч рублей. Напомним, что накануне глава региона Андрей Бочаров на рабочем совещании в обладминистрации обратился с просьбой к работодателям, чьи сотрудники пострадали от паводка, оказать людям посильную помощь. Бочаров выразил надежду, что руководство предприятий и организаций с пониманием отнесется к сложившейся ситуации и поможет гражданам "в...
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|Телеком
|19.04.2018 16:40
«Ростелеком» в Волгоградской области проводит акцию «Комплимент» для абонентов мобильной связи. При своевременном пополнении счета абонент получает в подарок дополнительные минуты разговора и пакет интернета. Принять участие в акции могут как новые, так и действующие абоненты мобильной связи от «Ростелекома», подавшие заявку до 31 июля 2018 года, сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе компании. «По акции ежемесячно абонент получает в подарок дополнительный пакет минут для звонков на номера других операторов домашнего региона и дополнительный пакет интернета, а также бесплатные звонки на домашние и мобильные телефоны внутри сети. В течение первого года участия в акции размер пакета...
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|Общество
|19.04.2018 15:05
В Волгограде выбрали кандидатов на звание "Почетный гражданин города-героя Волгограда". Как сообщает ИА "Высота 102", соответствующие предложения подготовлены комитетом по взаимодействию с гражданским обществом администрации Волгограда на основании предложений, поступивших от общественных организаций города, администраций районов и трудовых коллективов. Среди кандидатов – Владимир Семенович Гончаров, тренер-педагог дополнительного образования школы №125 Красноармейского района Волгограда. Владимир Семенович сегодня уже на пенсии, но продолжает заниматься любимым делом, он воспитал немало именитых спортсменов и чемпионов по шахматам, всего под его началом было завоевано более 600 медалей по этому виду спорта на соревнованиях в городе и области, а также за пределами региона. С ходатайством о...
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|Расследования
|19.04.2018 14:37 (Обновлено: 19.04.2018 14:38)
Двое братьев 16 и 24 лет, а также их 23-летний приятель, признаны Даниловским районным судом виновными в причинении тяжкого вреда здоровью группой лиц из хулиганских побуждений двум прохожим. Как сообщила сегодня ИА "Высота 102" старший помощник прокурора области Оксана Черединина, еще один из соучастников признан виновным в причинение легкого вреда здоровью из хулиганских побуждений. Установлено, что двое братьев, которые приехали в гости к отцу в р.п. Даниловка, встретили своего приятеля, с которым начали распивать спиртные напитки. Рано утром 11 июня прошлого года молодые люди, проходя по улице Центральной, попросили у прохожих закурить, но получили отказ. Без видимых на то причин...
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|Расследования
|19.04.2018 14:13
В Волгограде обвиняемый в жестоком убийстве двух девушек слушал показания свидетелей не поднимая глаз
Трое свидетелей обвинения выступили сегодня на процессе по делу Александра Масленникова, обвиняемого в убийстве и расчленении Дарьи Лабутиной и Ольги Шапошниковой, сообщает корреспондент ИА “Высота 102”. Показания дали брат и сожитель Ольги Шапошниковой. А также курьер который доставил пиццу в квартиру, где произошло жестокое убийство. Так, брат погибшей девушки рассказал, что начал искать ее в день пропажи. Как через знакомую сестры узнал, что девушки пошли в караоке-клуб “Voice”. На записях камер наблюдения он увидел обеих подруг и Масленникова. Правда, его он сразу не узнал, хотя раньше они жили недалеко друг от друга. Молодой человек, несколько лет проживший с...
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|Общество
|19.04.2018 13:37
Территория аварийного здания по улице Жолудева, 20, в Тракторозаводском районе Волгограда, в котором сегодня произошло обрушение перекрытий, будет оцеплена. Как сообщили ИА «Высота 102» в мэрии, в результате инцидента пострадавших нет, угроза окружающим отсутствует. На месте уже побывали сотрудники муниципальных служб и представители администрации района. Дом по ул. Жолудева, 20 был признан аварийным в 2012 году, его жители расселены, соответственно на данный момент в доме никто не проживает. Благодаря своевременным действиям муниципалитета часть собственников уже получила соответствующие выплаты, еще несколько семей заключили договоры мены. Что...
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20 апреля 07:01
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