В Волгоградской области Камышинский водоканал запутался в законодательстве

Руководству Камышинского водоканала надо тщательнее следить за законодательством Российской федерации, - к такому выводу пришли в УФАС региона. Как сообщили ИА «Высота 102» в ведомстве, с января 2017 года закупки унитарных предприятий осуществляются в порядке Закона о контрактной системе № 44-ФЗ, а не по закону о Закупках 223- ФЗ, как ранее.

Однако МУП г. Камышина «Производственное управление водопроводно-канализационного хозяйства» осуществило закупку в форме запроса ценовых котировок на право заключить договор на поставку товара по закону о Закупках 223-ФЗ, а не по № 44-ФЗ в отсутствие каких либо законных оснований.

Жалоба участника закупки признана обоснованной, по предписанию волгоградского УФАС проблемная закупка аннулирована.







