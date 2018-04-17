В Волжском дорожает проезд в автобусах

С 20 апреля в Волжском стоимость проезда на городских автобусных маршрутах составит 20 рублей. Также изменится цена проездных билетов на предъявителя и льготных. Стоимость поездки на трамвае не изменится, сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе мэрии. В настоящее время, напомним, цена поездки в автобусе составляет 17 рублей.

Как пояснил руководитель МУП «Автоколонна «№ 1732» Александр Сериков, повышение тарифа на проезд в автобусе – это необходимая мера: «Дорожает топливо, энергоресурсы. Поэтому для того, чтобы развивать предприятие общественного транспорта, предоставлять качественные услуги мы вынуждены повышать тарифы. Последнее повышение тарифов на проезд в общественном транспорте в Волжском прошло в 2015 году, тогда стоимость проезда в трамвае была доведена до 20 рублей, а в автобусе до 17. За последние 2 года нам удалось обновить подвижной состав общественного транспорта. На городских маршрутах теперь работают современные, комфортные машины. Только в прошлом году мы пробрели в лизинг 50 автобусов. Сегодняшнее изменение тарифов позволит повысить качество предоставляемых предприятием услуг». Отметим, Волжский остается одним из немногих муниципальных образований, где сохраняются льготы на приобретение проездных билетов.



