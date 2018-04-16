Перед первым тестовым матчем у «Волгоград Арены» запретят парковку машин









У стадиона «Волгоград Арена» запретят парковку и стоянку автотранспорта во время проведения тестового матча 21 апреля, сообщает ИА «Высота 102». «Зачистка» близлежащей территории от транспорта начнется уже в ночь на предстоящую субботу. Об этом сегодня рассказал журналистам начальник ГИБДД Волгограда Андрей Рибун. По словам главного дорожного полицейского города, парковка и стоянка машин будет запрещена от улицы Бакинской до подножия Мамаева кургана, а также на участке от 7-й Гвардейской до площади Возрождения. Запрет распространяется не только на проспект Ленина, но и Нулевую продольную. Общественный транспорт сможет перевозить и высаживать пассажиров в обычном режиме. Движение мимо «Волгоград Арены» ограничивать не будут, оно может быть временно остановлено только в случае осложнения обстановки. Горожан и гостей Волгограда, которые собираются посетить футбольный матч, попросили воздержаться от использования личного транспорта, так как с парковкой даже вдали от стадиона будут большие проблемы. Руководитель областного комитета транспорта Анатолий Васильев сообщил, что у ТЦ «Стройград» может разместиться полторы тысячи автомобилей, еще 300 могут припарковаться у ТЦ «Европа», но не более того. В местах, где парковка и стоянка запрещены будут работать эвакуаторы. Для тех, кто планирует добираться до стадиона и обратно на такси необходимо будет ориентироваться на гостиницу «Турист» - именно около этого объекта разрешат таксистам высаживать и забирать пассажиров. По словам Васильева, в день проведения тестового матча у гостиницы «Турист» будут работать 150 машин такси.



