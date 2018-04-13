Волгоградский губернатор рассказал президенту о Социальном кодексе









Губернатор Андрей Бочаров сегодня рассказал президенту России Владимиру Путину о том, как в Волгоградской области оказывается помощь людям, оказавшимся в сложной ситуации и тяжелых жизненных условия. Как сообщает ИА "Высота 102" со ссылкой на стенограмму встречи, опубликованную на сайте Кремля, глава региона достаточно подробно объяснил, как с 2015 года рождался в регионе Социальный кодекс, для чего он нужен, как работает. "Мы пригласили за один стол представителей общественности, тех людей, которые непосредственно получают льготы, представителей политических партий, представителей трудовых коллективов и предпринимателей, и эти вопросы обсуждали. В ходе этого обсуждения было принято решение, и в конце 2015 года у нас областная дума приняла закон об оказании помощи. Мы его назвали "Социальный кодекс Волгоградской области", в котором все 100–150 законов и подзаконных актов сведены в единую общую систему оказания помощи практически прямого действия, где каждый гражданин, житель Волгоградской области имеет возможность, самостоятельно изучив ее, понять, под какую категорию он подходит и что может ожидать в плане помощи со стороны государства, оказавшись в той или иной ситуации", - рассказал губернатор. Он сообщил, что по данному закону было много обсуждений, споров, особенно в 2015–2016 годах, они продолжаются и сейчас. "Мы вносим определенные корректировки. Он не является идеальным законом, но как основа для того, чтобы можно было, с одной стороны, специалистам выполнить задачу, и людям понять, на какие нормативные акты закона они могут рассчитывать при получении дополнительной помощи", - пояснил Бочаров.

Глава государства в свою очередь сообщил, что опыт Волгоградской области будет изучен. "Я попрошу коллег в Администрации, чтобы посмотрели, как на положительную практику, с целью ее тиражирования", - сказал президент.



