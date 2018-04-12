«Высота 102 ТВ»: В Волгограде будут топить и считать по счетчикам дольше обычного







Смотрите сегодня в программе: батареи в домах волгоградцев останутся теплыми и после традиционной даты окончания отопительного сезона. Космическое настроение в день космонавтики: жители и гости Волгограда фотографировались с Юрием Гагариным. Два часа волшебства под управлением маэстро: Симфонический оркестр Мариинского театра подарил волгоградцам музыку Чайковского и Дебюсси. История с доставкой по железной дороге: в преддверии Дня Победы с вокзала Волгограда в праздничный тур отправился воинский эшелон.





Информационные выпуски ИА «Высота 102» выходят в эфире «Первого волгоградского канала» ежедневно, кроме выходных в 19:00 и 20:10, а также в Камышине на канале «Че» «СТВ-Камышин» в 09:00, 20:00 и 21:00 в будние дни.



