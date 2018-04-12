В Волгограде риэлтор заработала три года колонии на продаже чужой квартиры

Дзержинский районный суд приговорил риэлтора Наталью Кузнецову к трем годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима за мошенничество с чужой квартирой. Как сообщает ИА "Высота 102" со ссылкой на решение суда, летом 2016 года к женщине обратился владелец однокомнатной квартиры с просьбой ее продать. Получив нотариальную доверенность от хозяина жилплощади, Наталья Кузнецова ее продала, но вырученные 1 миллион 700 тысяч рублей присвоила себе. Затем еще в течение нескольких месяцев ей удавалось морочить голову владельцу квартиры заверениями, что недвижимость еще не реализована. Однако правда все же вскрылась. К слову, на судебном процессе риэлтор лишь частично признала свою вину. Она пыталась убедить суд, что не имела умысла на присвоение чужих денег. А лишь, якобы, заложила эту квартиру в обеспечение возврата займа, полученного от знакомого. Решение суда вступило в законную силу.







