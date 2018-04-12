|Расследования
|12.04.2018 14:42
В Волгограде риэлтор заработала три года колонии на продаже чужой квартиры
Дзержинский районный суд приговорил риэлтора Наталью Кузнецову к трем годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима за мошенничество с чужой квартирой. Как сообщает ИА "Высота 102" со ссылкой на решение суда, летом 2016 года к женщине обратился владелец однокомнатной квартиры с просьбой ее продать. Получив нотариальную доверенность от хозяина жилплощади, Наталья Кузнецова ее продала, но вырученные 1 миллион 700 тысяч рублей присвоила себе. Затем еще в течение нескольких месяцев ей удавалось морочить голову владельцу квартиры заверениями, что недвижимость еще не реализована. Однако правда все же вскрылась. К слову, на судебном процессе риэлтор лишь частично признала свою вину. Она пыталась убедить суд, что не имела умысла на присвоение чужих денег. А лишь, якобы, заложила эту квартиру в обеспечение возврата займа, полученного от знакомого. Решение суда вступило в законную силу.
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|Общество
|12.04.2018 17:24
В предстоящую субботу, 14 апреля, в рамках месячника по благоустройству в Волгограде состоится общегородской субботник. Проведение мероприятий запланировано на территории каждого района Волгограда, сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе мэрии. Время проведения - с 9.00 до 12.00. Так, в Тракторозаводском районе субботник пройдет в парке Комсомольском, на ул. Николая Отрады, пос. Мирном. В Краснооктябрьском районе - на ул. Титова (на участке от 1-й до 2-й Продольной), в Кировском – на набережной Высоцкого, у ДК Кирова, в Красноармейском – на нижней террасе Севастопольской набережной, в Дзержинском - на территории парка Героев Летчиков.
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|Происшествия
|12.04.2018 17:10
Из-за нецелевого использования почти трех миллионов рублей, собранных за оплату тепла и горячей воды, в отношении ТСЖ "Братский" в Кировском районе возбуждено уголовное дело. Как сообщила ИА "Высота 102" старший помощник прокурора Волгоградской области Оксана Черединина, с октября 2016 по июль 2017 года собственники жилья заплатили за тепло более пяти миллионов рублей. При этом поставщику ресурсов ТСЖ перечислило менее двух с половиной миллионов рублей. Остальные деньги были потрачены на цели не связанные с оплатой коммунальных услуг в том числе на покупку канцтоваров и работы по благоустройству. Расследованием уголовного дела занимаются сотрудники СО-7 СУ УМВД России по Волгограду.
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|Происшествия
|12.04.2018 16:45
Несколько десятков граждан Узбекистана прописал в своем доме 46-летний житель поселка Самофаловка. Как сообщили ИА “Высота 102” в региональном главке МВД, регистрацию в одном доме 64 человек правоохранители обнаружили во время спецрейда. При этом само здание было отключено от всех коммуникаций и жить там никто из прописанных не собирался. Теперь хозяину этого грозит до трех лет тюрьмы за фиктивную постановку на учет иностранцев.
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|Расследования
|12.04.2018 16:31
Более 600 тысяч рублей неустойки придется заплатить столичной фирме “Строй-финанс” комитету благоустройства и дорожного хозяйства администрации Волжского за почти месяц просрочки в ремонте дороги. Об этом сегодня сообщили ИА “Высота 102” в пресс-службе арбитражного суда Волгоградской области. В мае прошлого года комитет заключил контракт на ремонт автодорог на улице Александрова от путепровода № 1 до улицы Автодорога № 6. Ремонт подрядчик должен был выполнить до 30 июля того же года. Стоимость контракта составила почти 30 миллионов рублей. Но к назначенному сроку работы не были выполнены. При этом контракт обязывал подрядчика оплачивать каждый день неустойки. Суд удовлетворил иск заказчика. Решение вступило...
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|Экономика
|12.04.2018 16:14
В Волгоград уже поступили первые автомобили Volkswagen Teramont. Teramont – полноразмерный семиместный кроссовер марки Volkswagen, построенный на модульной платформе MQB1. На сегодняшний день – это самый крупный автомобиль, построенный на данной платформе. О секретах нового немецкого кроссовера рассказали ИА «Высота 102» в компании «Волга -Раст» - официальном дилере Volkswagen. Впечатляющие габариты Размеры у кроссовера внушительные: длина кузова больше 5 метров, ширина почти 2 метра, высота немногим меньше 1,8 метра, а клиренс – целых 203 мм. Teramont – это просторный салон и три ряда сидений с семью посадочными местами. Оба задних ряда...
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|Общество
|12.04.2018 16:00
В преддверии Дня космонавтики, который отмечается сегодня, волгоградский планетарий подвергся реорганизации. Как сообщает ИА "Высота 102" со ссылкой на постановление администрации региона, принято решение реорганизовать государственное унитарное культурно-просветительское предприятие "Волгоградский планетарий" в форме преобразования в государственное бюджетное учреждение культуры Волгоградской области "Волгоградский планетарий". Полномочиями учредителя наделен областной комитет культуры. Ему поручено в четырехмесячный срок утвердить устав ГБУК Волгоградской области "Волгоградский планетарий", сформировать и утвердить государственное задание на оказание госуслуг, осуществить все мероприятия по государственной регистрации нового учреждения культуры. Какая судьба ожидает сотрудников теперь уже бывшего государственного унитарного культурно-просветительского предприятия "Волгоградский планетарий", в документе не сообщается. В...
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|Происшествия
|12.04.2018 14:53
Ответить перед законом за куплю-продажу старой двустволки 16 калибра придется двоим жителям села Костарево. Как сообщили ИА “Высота 102” в региональном главке МВД, полицейские изъяли незарегистрированное охотничье ружье модели ТОЗ-Б, выпуск которой прекратился в 1957 году, у 41-летнего местного жителя. Как оказалось, ружье он купил у своего 45-летнего соседа. Теперь им обоим грозит до двух лет тюрьмы за незаконную куплю-продажу оружия.
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|Культура
|12.04.2018 13:50
В Волгограде завершились съемки программы о путешествиях «Список Эрика» международного информационного телеканала RT. Главная идея телепроекта - рассказать зрителям, что можно посмотреть в нашем городе во время Чемпионата мира по футболу, показать его достопримечательности и напомнить историю города на Волге. Как сообщили ИА «Высота 102» в телекомпании, первая часть будет посвящена развлекательной и футбольной тематике. Вторая часть посвящена Сталинградской битве, очень важной странице истории, которая будет интересна российским и иностранным зрителям. Съемки программы длились 5 дней – за это время съемочная группа RT посетила музей-панораму «Сталинградская битва», поднялась на Мамаев курган, сняла виды исторического центра города. Один день...
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|Расследования
|12.04.2018 13:43
Бывший егерь охотхозяйства "Солодчинское" Волгоградского областного общества охотников и рыболовов Владимир Кузнецов приговорен к штрафу в 30 тысяч рублей за незаконную охоту на зайцев. Как сообщил ИА "Высота 102" заместитель Волгоградского межрайонного природоохранного прокурора Валентин Сердюков, сегодня Ольховский районный суд признал Кузнецова виновным в незаконной добыче пяти зайцев. Установлено, что в октябре прошлого года на автомобиле "Нива" в ночное время он охотился на зайцев со своим другом. Они ослепляли животных фарами. Первоначально Кузнецов отрицал причастность к совершению преступления, утверждал, "что он егерь, и ему охотится таким способом можно". Позже он признал вину, возместил с другом причиненный окружающей среде ущерб. С...
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|Борьба с коррупцией
|12.04.2018 13:26
Реестр лиц, уволенных в связи с утратой доверия по состоянию на 4 апреля 2018 г Сергей Иванов, младший инспектор группы надзора отдела безопасности ФКУ ИК-12 УФСИН России по Волгоградской области, согласно Федерального закона «О противодействии коррупции», вошел в российский реестр коррупционеров. Об этом сообщается сегодня на официальном портале «Госслужба». Согласно данным, 9 февраля 2018 года он был уволен с должности за совершение коррупционного правонарушения. Всего в списке фигурирует пять человек. Кроме...
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|Расследования
|12.04.2018 13:11
К 2 годам колонии общего режима приговорил Волгоградский областной суд тренера из Волжского Виталия Матвеева. Как сообщила сегодня ИА “Высота 102” старший помощник прокурора Волгоградской области Оксана Черединина, в декабре 2016 года 24-летний волжанин продал своему знакомому 100 таблеток станозолола. У него дома также нашли запрещенные к свободной продаже вещества. А на почте изъяли пять посылок на имя Матвеева, где было более 100 граммов анаболических стероидов. Их он заказал в Интернете. Ранее городской суд Волжского приговорил мужчину к 100-тысячному штрафу. Находившегося под подпиской о невыезде Матвеева взяли под стражу в зале суда. Приговор вступил в силу. Уголовное дело расследовали сотрудники ГУ МВД...
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|Общество
|12.04.2018 12:39
Похоронами за счет бюджета хотят поддержать узников фашистских концлагерей члены комитета Волгоградской областной думы по социальной политике, труду и здравоохранению под председательством Татьяны Бухтиной, передает ИА «Высота 102». На сайте регионального парламента опубликован пресс-релиз под заголовком «Депутаты предлагают расширить меры соцподдержки для узников концлагерей». Но в процессе чтения текста становится ясно, что задекларированная мера соцподдержки - бесплатные ритуальные услуги. Сообщается, что узники концлагерей, получающие те же денежные выплаты и меры соцподдержки, что и участники Великой Отечественной войны лишены права на возмещение стоимости погребения, в то время как численность этой категории граждан стремительно сокращается. За последние пять...
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|Происшествия
|12.04.2018 12:31
Ответить за угон чужого авто придется 35-летнему работнику одного из автосервисов Советского района. Как сегодня сообщили ИА “Высота 102” в региональном главке МВД, в среду с заявлением об угоне “Daewoo Nexia” к полицейским обратился хозяин авто. Он рассказал, что отдал машину на ремонт в автосервис. Сотрудники ДПС нашли машину в частном секторе. Автомобиль был перевернут, были на нем и другие следы аварии. По горячим следам задержали и самого угонщика. Как оказалось, мужчина выпил и решил прокатиться на чужой машине. Но по дороге врезался в столб, после чего убежал. Теперь ему грозит до пяти лет тюрьмы за угон без цели хищения. ...
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|Расследования
|12.04.2018 12:00
В областной избирательной комиссии Волгоградской области не могут выяснить судьбу уголовного дела по факту нанесения ущерба бюджету Волгоградской области, который был выявлен в ТИК Кировского района. Как сообщает ИА "Высота 102" со ссылкой на акт проверки бюджетной отчетности ИКВО за 2017 год, подготовленный КСП Волгоградской области, на карточку и.о. бухгалтера ТИК Кировского района еще в 2016 году было перечислено "лишних" 212 тысяч рублей. Материалы проверки были направлены ИКВО в правоохранительные органы, возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159 УК РФ. Однако информация от правоохранительных органов о результатах расследования в ИКВО не поступала. Территориальной избирательной комиссией...
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|Общество
|12.04.2018 11:43
УФАС указал комитету транспорта и дорожного хозяйства Волгоградской области на дискриминацию в сфере перевозок грузов
Волгоградским УФАС России выдано предупреждение администрации Волгоградской области о внесении изменений в Порядок осуществления временных ограничений или прекращения движения транспортных средств по автомобильным дорогам регионального или межмуниципального, местного значения в области. Как сообщили ИА «Высота 102» в ведомстве, Порядок, утвержденный администрацией Волгоградской области, предусматривает различные условия для перевозчиков российских и международных грузов в весенний период. Так, например, для перевозчиков российских и международных грузов разрешена перевозка продуктов питания, животных, лекарственных препаратов, горюче-смазочных материалов, семенного фонда, удобрений, почты и почтовых грузов. А вот остальные грузы в весенний период могут перевозить только перевозчики международных грузов. По словам руководителя Волгоградского УФАС России Романа Лучникова,...
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12 апреля 17:24
12 апреля 17:10
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12 апреля 14:42
В Волгограде риэлтор заработала три года колонии на продаже чужой квартиры 2
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12 апреля 07:39
12 апреля 05:42
Расследования
12 апреля 14:42
В Волгограде риэлтор заработала три года колонии на продаже чужой квартиры 2
12 апреля 12:00
11 апреля 12:00
10 апреля 17:01
10 апреля 12:58
9 апреля 14:29
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