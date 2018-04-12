ЮРПА с подачи депутатов Волгоградской облдумы попросит министра энергетики не "кошмарить" потребителей

Сегодня на заседании комитета Южно-Российской Парламентской Ассоциации по экономической политике, промышленности и внешнеэкономическим связям под председательством депутата Волгоградской областной думы Дмитрия Калашникова рассмотрен вопрос об обращении ЮРПА к Министру энергетики РФ по урегулированию ситуации с безучетным потреблением электроэнергии. С этой целью предлагается внести изменения в Постановление федерального Правительства №442. С данной инициативой выступила Волгоградская областная дума, сообщили ИА "Высота 102" в регпарламенте. Напомним, с 2014 года энергетики выставляют огромные штрафы потребителям за истечение сроков обязательной поверки приборов учета и элементов измерительного комплекса. Причем размеры этих штрафов многократно превышают стоимость реально расходуемой электроэнергии. Так, за три года сетевыми компаниями были составлены акты на сумму более миллиарда рублей. Санкциям были подвергнуты не только коммерческие предприятия, но и садоводческие товарищества, бюджетные и социальные учреждения (детские сады, школы, больницы), общественные организации. В результате некоторые из них были поставлены на грань разорения. Вместе с тем большинство именно этих потребителей долгое время исправно и добросовестно платили за поставляемую электроэнергию, а просрочку обязательной поверки электрического счетчика допустили по незнанию или недосмотру должностных лиц. Всё это, по мнению парламентариев, дает основания предполагать, что таким образом сетевые компании улучшают свои экономические показатели, возмещают потери в собственных сетях за счет потребителей.

Изучением этого вопроса занялась рабочая группа областной думы. В результате был разработан проект изменений Постановления Правительства Российской Федерации «О функционировании розничных рынков электрической энергии, полном и (или) частичном ограничении режима потребления электрической энергии». Поправками, в частности, предлагается разграничить и предусмотреть различную степень ответственности за умышленное хищение электроэнергии и за нарушения по невнимательности сроков обязательной поверки электросчетчиков и измерительных трансформаторов. Кроме того, оговаривается порядок начисления безучетного потребления электроэнергии, в том числе в зависимости от результатов поверки приборов учета. В результате инициатива о подготовке «Обращения к Министру энергетики Российской Федерации А.В.Новаку по вопросу внесения изменений в Постановление Правительства РФ от 04.05.2012 № 442 «О функционировании розничных рынков электрической энергии, полном и (или) частичном ограничении режима потребления электрической энергии» была поддержана участвовавшими в обсуждении депутатами парламентов Юга России.







