В Волгограде торговцев не подпустят к стадиону без санкции FIFA

Ответить за угон чужого авто придется 35-летнему работнику одного из автосервисов Советского района. Как сегодня сообщили ИА “Высота 102” в региональном главке МВД, в среду с заявлением об угоне “Daewoo Nexia” к полицейским обратился хозяин авто. Он рассказал, что отдал машину на ремонт в автосервис. Сотрудники ДПС нашли машину в частном секторе. Автомобиль был перевернут, были на нем и другие следы аварии. По горячим следам задержали и самого угонщика. Как оказалось, мужчина выпил и решил прокатиться на чужой машине. Но по дороге врезался в столб, после чего убежал. Теперь ему грозит до пяти лет тюрьмы за угон без цели хищения. ...

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