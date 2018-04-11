ГТС в двух районах Волгоградской области не выдержали уровня паводковых вод

Выездные обследования двух ГТС, где произошли порывы в результате повышения уровня воды в прудах, проведены в период паводка в Волгоградской области. Как сообщил ИА "Высота 102" и.о. Волгоградского межрайонного природоохранного прокурора Руслан Гасанов, рейдовые мероприятия прошли с участием сотрудников Нижне-Волжского Управления Ростехнадзора, ГУ МЧС России по Волгоградской области, эксплуатирующих организаций и собственников гидротехнических сооружений. Обследованы ГТС пруда

"Студеный" на территории Городищенского района и ГТС пруда "Новый" на территории Ольховского района. По данным фактам межрайпрокуратурой в суд направлено исковое заявление об обязании провести ремонтно-восстановительных работы на ГТС

пруда "Студеный" и представление об обязании органа местного самоуправления обратиться с заявлением в Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Волгоградской области о принятии на учет как бесхозяйного имущества ГТС пруда "Новый". В преддверии сброса воды надзорным органом также будут проведены рейдовые мероприятия с целью обнаружения несанкционированных сооружений, а также их захламления, которые препятствуют обводнению Волго-Ахтубинской поймы в период весеннего половодья и последующей межени, что может привести к возникновению

чрезвычайной ситуации и затоплению населенных пунктов.



