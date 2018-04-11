|Общество
|11.04.2018 15:27
В Волгограде ТЦ "КиндерМолл" и "Китай Город" закроют из-за найденных нарушений
Торговые центры "КиндерМолл", "Китай Город" и батутный центр "Гравитация" будут закрыты в Ворошиловском районе по определению суда, вынесенному по требованию прокуратуры в качестве обеспечительной меры по иску о возложении обязанностей устранить нарушения норм пожарной безопасности. Как сегодня сообщила ИА “Высота 102” старший помощник прокурора Волгоградской области Оксана Черединина, их деятельность должна быть приостановлена из-за нарушений, обнаруженных во время проверки соблюдения мер противопожарной безопасности. Для продолжения работы торговых и развлекательных объектов, их владельцам придется устранить выявленные недостатки.
Напомним, по тем же причинам, утром была приостановлена работа ТРК "Семь звезд" в Тракторозаводском районе.
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|Расследования
|11.04.2018 16:10 (Обновлено: 11.04.2018 16:12)
Двое 55-летних жителей Михайловки Валерий Орешкин и Василий Кабанов признаны виновными в покушении на незаконный сбыт наркотиков в крупном размере, сообщила ИА "Высота 102" старший помощник прокурора области Оксана Черединина. В судебном заседании установлено, что обвиняемые с 10 по 20 сентября 2017 года осуществляли сбор конопли в лесопосадке около х.Секачи Михайловского района. Собранные растения они перевозили в лесопосадку возле х.Большой Михайловского района, где впоследствии сушили и перерабатывали. Таким способом они получили для дальнейшей реализации свыше 2 кг 300 гр гашиша, более 95 кг каннабиса (марихуаны), а также почти 80 кг фрагментов стеблей конопли. Их противоправная деятельность была пресечена сотрудниками УФСБ...
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|Происшествия
|11.04.2018 14:39
Двоих наркоторговцев поймали с поличным полицейские в Волжском. Как сообщили ИА “Высота 102” в региональном ГУ МВД России по Волгоградской области, двоих мужчин 39 и 40 лет задержали, когда они оборудовали тайник с героином. В машине одного из задержанных полицейские обнаружили еще наркотики. Всего изъятого дурманящего вещества хватило бы для изготовления десяти доз. Теперь волжанам грозит до 15 лет тюрьмы.
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|Телекурьер
|11.04.2018 14:33
Жители Волгограда возмущены состоянием дорог после зимы, несмотря на потраченные на ремонт миллиарды
|Экономика
|11.04.2018 13:39
Свыше 94,2 млн рублей поступило в бюджет Волгоградского регионального отделения Фонда социального страхования от должников. Как сообщили сегодня ИА «Высота 102» в пресс-службе фонда, 8475 работодателей региона из 56612 зарегистрированных имеют задолженность по уплате страховых взносов на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профзаболеваний. «Всего волгоградские работодатели задолжали более 225 млн рублей. Данная цифра сложилась на 1 января 2018 года. Сотрудниками регионального отделения ведется регулярная работа с должниками по взысканию задолженности. Так, в прошедшем году направлено почти 24000 требований об уплате задолженности на сумму свыше 106,9 млн рублей, выставлено 8250 инкассовых поручений на 42,2 млн рублей, вынесено...
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|Спорт
|11.04.2018 13:24
Телеэкран размером с семиэтажный дом для просмотра матчей чемпионата мира по футболу 2018 года установят на Центральной набережной Волгограда. Сегодня об этом рассказал корреспонденту ТАСС Игорю Каленичу вице-губернатор Волгоградской области Владимир Попков, сообщает ИА «Высота 102». "Большой экран с семиэтажный дом будет установлен на нижней террасе Центральной набережной, на нем в прямом эфире будут транслироваться матчи турнира, - сказал Попков. - На верхней террасе разместится фуд-зона, зона спонсоров Международной федерации футбола, будет организована торговля сувенирами, также разрешена торговля пивом. Здесь будут проходить различные концертные программы". Центральная набережная Волгограда наравне с Мамаевым курганом является визитной карточкой города. Она амфитеатром спускается от...
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|Происшествия
|11.04.2018 13:17
Возгорание камыша произошло в Краснооктябрьском районе Волгограда. Как сообщили ИА "Высота 102" в региональном главке МЧС, сообщение возгорании в балке в районе улицы имени Пельше поступило около 13:00. На место прибыли расчеты пожарно-спасательной части №2. Пожар возник из нескольких очагов на территории около гектара. Сотрудники МЧС призывают жителей Волгограда и области строго соблюдать правила обращения с огнем, а также воздержаться от сжигания мусора. Обо всех случаях возгорания, а также поджога сухой растительности сообщать по телефону - 101. ...
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|Происшествия
|11.04.2018 12:56
Молодой человек задержан по подозрению в убийстве 30-летней жительницы Городищенского района. Как сообщила ИА “Высота 102” старший помощник руководителя СУ СК по Волгоградской области Наталия Куницкая, о пропаже женщины в понедельник заявила ее знакомая. Она рассказала, что отдыхала с подругой в одной компании в кафе в рабочем поселке Ерзовка. Сама женщина ушла оттуда раньше других, а утром узнала, что ее подруга, мать троих детей, пропала без вести. Выяснилось, что пропавшая ушла из кафе вместе с 25-летним местным жителем. Мужчина свою причастность к исчезновению женщины отрицал. Он убеждал следователей, что они расстались на ближайшем перекрестке. Но записи с камер наружного наблюдения,...
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|Общество
|11.04.2018 12:49
Настоящий потоп вот уже месяц наблюдают жители Волгограда на улице Джаныбековской в Дзержинском районе Волгограда. Как сообщили ИА «Высота 102» горожане, приславшие видео в редакцию, их обращения во всевозможные инстанции, включая компанию «Концессии водоснабжения», до сих пор ни к чему не привели. Несколько раз сюда приезжали комиссии, искали прорвавшуюся трубу, но как приехали, так и уехали, - говорят люди. По их словам, поток настолько сильный, что вода течет по всей ширине дороги, которая превратилась практически в реку. От дороги, которую, по словам жильцов, отремонтировали в прошлом году, практически ничего не осталось. Машины оставляют колеса...
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|Экономика
|11.04.2018 12:25
Компания «Сады Придонья» организовала первенство по баскетболу «Движение вверх», приуроченное к Всемирному дню здоровья, среди учащихся районных школ. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе компании, первый спортивный турнир прошел на площадке Паньшинской средней школы. «Для нас этот проект имеет особое значение: мы рады стать частью инициативы, направленной на популяризацию среди школьников спорта и здорового образа жизни, – отметила руководитель отдела информации и PR компании «Сады Придонья» Елена Нечипоренко. – Мы предложили проводить турнир ежегодно и победный кубок сделать переходящим. Надеемся, что команд-участниц станет больше». Поддержка спортивных клубов —...
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|Расследования
|11.04.2018 12:00
Тракторозаводский районный суд приговорил главу семейства к 17 годам, а его жену к 15 годам лишения свободы за сексуальное насилие в отношении 12-летней дочери. Об этом ИА "Высота 102" сообщила старший помощник прокурора области Оксана Черединина. Женщине придется отбывать наказание в колонии общего режима, а ее супругу - в колонии строгого режима. Эта скандальная история, напомним, вызвала большой общественный резонанс. Следствием и судом установлено, что родители с декабря 2016 года по март 2017 года совершали сексуальное насилие в отношении свой родной дочери-подростка. Противоправные действия были пресечены после обращения ребенка в больницу и планового осмотра гинеколога, который сообщил о случившемся в...
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|Общество
|11.04.2018 11:31
В Волгограде начался пал камышовых зарослей. Как рассказали ИА "Высота 102" в городской администрации, это профилактическое мероприятие проводится до наступления пожароопасного сезона, чтобы избежать пожаров, когда в регион придет жара. Отжиг проводится на заранее определенных, очишенных от сухостоя участках, под контролем пожарных. Камыш выжигают точечно. Так, за минувшие сутки на территории города проведено уже три мероприятия. Борьбу с камышами будут вести на территории всех районов области. При этом сотрудники МЧС призывают жителей воздержаться от самостоятельного поджога сухой растительности, а при обнаружении возгорания сообщить по телефонам - "01" или "101" при звонке с сотового.
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|Происшествия
|11.04.2018 11:00
Школьница пострадала в дорожно-транспортном происшествии в Ворошиловском районе. Как сообщили ИА "Высота 102" в региональном главке МВД, инцидент произошел напротив дома № 32 по ул. Буханцева. Неизвестный лихач "подрезал" микроавтобус, водителю маршрутки пришлось резко затормозить. В результате его 12-летняя пассажирка ударилась головой. Девочка сама обратилась за помощью к медикам.
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|Происшествия
|11.04.2018 10:46 (Обновлено: 11.04.2018 10:47)
Трое мужчин пострадали в ДТП в Городищенском районе. Как сообщили ИА “Высота 102” в ГУ МВД России по Волгоградской области, авария произошла ночью на 43 километре дороги “Волгоград - Каменск - Шахтинский”. По имеющимся на данный момент сведениям, 20-летний водитель “УАЗа” не справился с управлением и машина опрокинулась в кювет. Травмы получил сам водитель и двое его пассажиров 32 и 38 лет. Все они доставлены в больницу.
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|Экология
|11.04.2018 10:07
Учет очагов хвоегрызущих вредителей проводится в лесах Волгоградской области, сообщает ИА «Высота 102». По информации отдела защиты леса и государственного лесопатологического мониторинга филиала ФБУ «Рослесозащита» - «ЦЗЛ Волгоградской области» специалисты работают в Арчединском, Алексеевском, Иловлинском, Калачевском, Михайловском, Новоаннинском и Старополтавском лесничествах. По итогам мониторинга очаги пилильщика соснового рыжего, пилильщиков-ткачей звездчатого и красноголового, шелкопряда соснового будут ликвидированы авиационным способом. По итогам аукциона исполнителем работ стала компания «Агролет».
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|Общество
|11.04.2018 10:07
Жители дома № 10А по ул. Тургенева в Дзержинском районе Волгограда сообщили ИА «Высота 102» о «молниеносной», как они выразились, реакции на публикацию информагентства «В Волгограде после прокладки коммуникаций концессиями новые улицы превратились в бездорожье». Материал вышел в печать 10 апреля, и уже в этот же день во дворе появились представители разных ведомств, включая «Концессии водоснабжения», по вине которых, как заявил редакции председатель ТСЖ 215-квартирного дома №10А Николай Александров, в двух местах провалился асфальт. По словам жильцов, они вместе с председателем обивали пороги «Концессий водоснабжения», направляли заявки на устранение этой опасности, но все было без толку....
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11 апреля 15:27
В Волгограде ТЦ "КиндерМолл" и "Китай Город" закроют из-за найденных нарушений 3
11 апреля 14:39
11 апреля 14:33
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11 апреля 12:25
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10 апреля 14:33
Общество
11 апреля 15:27
В Волгограде ТЦ "КиндерМолл" и "Китай Город" закроют из-за найденных нарушений 3
11 апреля 12:49
11 апреля 11:31
11 апреля 10:07
10 апреля 16:13
10 апреля 14:34
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