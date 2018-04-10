В Волгоградской области восстанавливают размытые паводком дороги





Волгоградские дорожники восстанавливают участки, пострадавшие от переливов, а также проезды к ранее подтопленным поселениям. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе администрации Волгоградской области, уже возобновлено автомобильное движение по направлению к населенным пунктам Камышинского, Котельниковского, Палласовского, Руднянского районов. Порядка 30 единиц техники — автогрейдеров, погрузчиков, экскаваторов — ежедневно на местах устраняют последствия размывов и разрытий на подъездах к населенным пунктам области.

Так, на автодороге «Антиповка – Чухонастовка» в Камышинском районе произошел размыв дорожного полотна на площади 300 квадратных метров. В течение нескольких дней дорожники ликвидировали его, в настоящее время транспортное сообщение между населенными пунктами восстановлено.

В Руднянском районе на подъезде «Лобойково – Белые Пруды – Матышево» к селу Большое Судачье для пропуска воды пришлось произвести искусственное разрытие. В настоящее время эти участки дороги засыпаны щебнем, движение возобновлено. На отдельных территориях Алексеевского, Еланского, Фроловского и ряда других районов к работам приступят после снижения уровня паводковых вод.



