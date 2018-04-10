Волгоградский «КАУСТИК» направит победителей IТ-олимпиады школьников в Международный детский компьютерный центр









Специалисты АО «КАУСТИК» вручили победителям олимпиады по информатике и информационно-коммуникационным технологиям, прошедшей в Волгоградском техническом университете, сертификаты на участие в профильной смене Международного детского компьютерного центра – Ассоциированной школы ЮНЕСКО в Переяславле-Залесском.

Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе предприятия, в престижный детский компьютерный центр летом этого года отправятся шестеро победителей и призёров олимпиады, которая прошла в Волгоградском техническом университете (ВолгГТУ) при поддержке АО «КАУСТИК». Лучшие результаты показали учащиеся волгоградских школы № 84 Григорий Якимов и лицея № 4 Юлия Слободчикова, которые получили дипломы победителей во время проведения Дня открытых дверей ВолгГТУ.

Международный детский компьютерный центр РАН появился более 30-ти лет назад рядом с Переяславлем-Залесским на берегу Плещеева озера, где в 1986 году впервые встретились советские и американские школьники, которых объединил компьютер. Через два года центр получил статус Ассоциированной школы ЮНЕСКО и с тех пор регулярно участвует в образовательных проектах Ассоциированных школ мира.

«Вот уже более 50-ти лет наше предприятие активно сотрудничает с Волгоградским техническим университетом, поддерживая наиболее интересные образовательные проекты, в том числе, и прошедшую в апреле IТ-олимпиаду среди волгоградских школьников, - говорит руководитель учебного центра АО «КАУСТИК» Валентина Тимофеева. - При этом стратегия нашего взаимодействия с региональным опорным вузом нацелена, в первую очередь, на привлечение к нам на производство грамотных молодых специалистов. Компания развивается, в планах на ближайшие годы – дальнейшая модернизация действующих и открытие новых современных производств, которые позволят нам сохранить лидерство среди крупнейших работодателей, налогоплательщиков и экспортёров Волгоградской области».

На протяжении пятидесяти лет сотни студентов технического вуза прошли производственную и преддипломную практику на промышленной площадке «КАУСТИКа», многие выпускники сегодня трудятся на предприятиях всей группы «НИКОХИМ» в Волгограде. Добавим, что в этом году на волгоградском «КАУСТИКе» начала работать базовая кафедра «Технология органического и нефтехимического синтеза» химико-технологического факультета ВолгГТУ, на которой уже обучаются 10 студентов вуза.



