Компания «Синара-Девелопмент» (входит в Группу Синара) открывает продажи квартир четвертой очереди района «Новый свет» в Волгограде. Об этом ИА «Высота 102» сообщили в пресс-службе компании. Новый дом планируется сдавать по секциям в два этапа: первая секция будет построена в 4 квартале 2019 г., вторая — через год, в конце 2020 г.

Шестнадцатиэтажный дом повышенной комфортности дополнит единый архитектурный облик района. Эффективное расходование ресурсов комплекса обеспечат современные строительные технологии и передовые инженерные решения. Во дворе, в лифтовых холлах будут использованы светодиодные и энергосберегающие лампы, системы автоматического регулирования и датчики движения.













Пространство как внутри, так и снаружи дома, тщательно продумано. Придомовая территория будет находиться под видеонаблюдением и полностью освещаться, двор станет безопасным и комфортным местом для отдыха, игр и прогулок.

Входы в подъезды на уровне земли позволят всем жителям легко заходить внутрь. Прозрачные входные группы наполнят холл светом и расширят пространство. Для дополнительного комфорта жителей на первом этаже подъездов запроектированы помещения для хранения колясок и велосипедов, мойки лап для домашних животных, а также комната гигиены, которая будет полезна мамам с детьми. Чтобы вымыть руки или посетить туалет во время прогулки не нужно подниматься в квартиру. В холле будет располагаться зона отдыха, где можно пообщаться с соседями, подождать такси или присмотреть за гуляющими детьми через панорамное остекление.

В новом доме будут одно, двух и трехкомнатные квартиры. Планировки в них максимально функциональны: в прихожих запроектированы ниши для установки шкафа, розетки и выключатели смонтированы с учетом возможной расстановки мебели. Трехкомнатные и некоторые двухкомнатные квартиры оборудованы двумя санузлами. В квартирах на верхних этажах установлены окна в пол, а также выполнено панорамное остекление лоджий.

По словам генерального директора «Синара-Девелопмент» Тимура Уфимцева, новый дом станет ярким дополнением жилого района «Новый Свет», который в настоящее время состоит из 11 домов, сданных в эксплуатацию вовремя и с высоким качеством выполнения работ. «Сегодня на территории района предусмотрена вся необходимая социальная инфраструктура: детский сад, предприятия сферы обслуживания, зоны отдыха, сквер. Также по праву «Новый свет» можно назвать территорией счастливого детства, ведь здесь есть все для безопасных игр и прогулок: интересные детские площадки, для любителей спорта выделены work-out зоны, зимой здесь работает каток. Для жителей проводятся семейные праздники и уличные гуляния. При строительстве района «Синара-Девелопмент» задает новые высокие стандарты организации городской среды для комфортного проживания жильцов», — подчеркнул Т. Уфимцев.



