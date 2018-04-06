



К административной ответственности в виде крупных штрафов привлечены должностные лица и юридическое лицо – ООО «ЭкоТехСервис», которое занимается ликвидацией Кировской свалки и пруда-накопителя в Светлоярском районе Волгоградской области. Как сообщили ИА «Высота 102 в управлении Росприроднадзора по Волгоградской области, к административной ответственности руководители и учредители фирмы привлекли по ч.2. ст. 8.4 и ч.1 ст. 8.21 КоАП РФ (осуществление деятельности, не соответствующей документации, которая получила положительное заключение государственной экологической экспертизы, и выброс вредных веществ в атмосферный воздух или вредное физическое воздействие на него без специального разрешения). Основанием для этого стали материалы проверки ведомства, проведенной в январе и феврале 2018 года. Сумма штрафов составила 275 тысяч рублей.

Следует отметить, что еще четыре административных дела в отношении ООО «ЭкоТехСервис» и его должностных лиц по нарушениям ч.4 ст. 14.1 КоАП РФ (осуществление деятельности с нарушением требований и условий, предусмотренных специальным разрешением, возбужденные прокуратурой Светлоярского района и прокуратурой Кировского района Волгограда на основании указанных актов прокурорского реагирования, находятся на рассмотрении в суде.

В настоящее время ведомством инициировано к проведению на следующей неделе совместное с прокуратурой Кировского района, управлением Роспотребнадзора по Волгоградской области, комитетом ветеринарии и комитетом природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Волгоградской области выездное обследование территории ликвидируемой Кировской свалки. Предметом инспекции станет выявление возможных скотомогильников на ее территории.

Напомним, переезд Кировской свалки в Светлоярский район вызвал волну возмущения у местных жителей. Люди считают, что ликвидаторы свалки не соблюдают необходимые требования безопасности, также жалуются на ухудшение экологической обстановки. Компания «ЭкоТехСервис» за ликвидацию свалки получит более 800 миллионов рублей.