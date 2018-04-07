В Волгоградской области ветерана боевых действий наказали рублем за кражу сена

Материальное наказание понесет житель Палласовского района за кражу почти 2 тонн сена с территории местного племзавода. Как сообщает ИА "Высота 102" со ссылкой на судебное постановление, мужчину признали виновным в совершении кражи (ч.1 ст 158 УК РФ), назначили наказание в виде штрафа в размере 8 тысяч рублей. Суд принял во внимание то, что мужчина является ветераном боевых действий, ранее не был судим, имеет положительные характеристики. Подсудимый раскаялся в содеянном и полностью признал свою вину.

По материалам дела, он совершил кражу 1970 кг сена, причинив ущерб хозяйству на сумму 5910 рублей. Для этого он пригнал к сеннику племзавода трактор МТЗ-80 с прицепом, погрузил сено и уехал. Украденное он затем продал по цене 3 рубля за килограмм.

Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован.



