В Волгоградской области энергетиков наказали за долгое присоединение дома к сетям

5 апреля. ТАСС подготовил пошаговую инструкцию для болельщиков, как передвигаться по России во время чемпионата мира по футболу, не тратя на это ни рубля. Когда в заявке на проведение чемпионата мира в России был обозначен бесплатный транспорт, в футбольном сообществе отнеслись к этому с недоверием. Однако Кубок конфедераций показал, что эта идея не просто жизнеспособна, но и значительно повышает привлекательность чемпионата мира для болельщиков. Для бесплатной перевозки болельщиков во время чемпионата мира назначено 728 дополнительных поездов на 440 тыс. мест. Поезда будут формироваться из комфортабельных купейных вагонов, оборудованных кондиционерами и экологически чистыми туалетными комплексами, а также вагона-ресторана....