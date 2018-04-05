Волгоградская облдума поделится с Володиным и Медведевым идеями о справедливом распределении налогов





В Волгоградской облдуме депутаты намереваются обратиться к спикеру Госдумы и главе Правительства РФ с «рационализаторскими предложениями». Как сообщает ИА «Высота 102», подготовленный проект письма касается одной из самых болезненных проблем для доходной части бюджета региона – введенной в 2012 году системы консолидированных групп налогоплательщиков (КГН). Речь идет о крупнейших федеральных компаниях, имеющих представительства в регионах – РЖД, «Газпром», «Россети» и др. Введенное новшество позволило руководству таких структур суммировать показатели убыточности и прибыльности всех участников группы и, как следствие, добиваться уменьшения собственной налоговой нагрузки по налогу на прибыль. Для многих регионов, в том числе для Волгоградской области, это обернулось колоссальным снижением налоговых доходов. Так, с 2012 по 2016 годы консолидированный бюджет региона потерял из-за создания КГН 16,7 млрд рублей. Министерство финансов частично компенсировало региону выпадающие доходы, но гораздо в меньших размерах. С 2012 по 2014 годы из федерации в Волгоградскую область поступило только 4 млрд рублей.

Депутаты облдумы в проекте своего обращения заявляют, что поддерживают решения, принятые по наболевшей проблеме 28 февраля текущего года на правительственной комиссии. В частности, нардепы одобряют запрет на создание новых консолидированных групп налогоплательщиков. Однако авторы письма предлагают сделать распределение налогов по регионам более справедливым. Одна из идей предусматривает введение ограничения в Налоговый кодекс РФ, при котором налоговая база по налогу на прибыль не может быть уменьшена на сумму убытков за предыдущие налоговые периоды более чем на 30% (сейчас – 50%). Региональные парламентарии полагают, что подготовленные ими законодательные новеллы позволят обеспечить справедливое распределение консолидированной налоговой базы между участниками группы с учетом вклада каждой из организаций в формирование общей прибыли. То есть, если предприятие, расположенное в Волгоградской области и входящее в КГЛ, показало высокий финансовый результат работы, то эти показатели должны напрямую отразиться на сумме отчисляемого в бюджет региона налога на прибыль, а не «оседать» в других субъектах страны.



