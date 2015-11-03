В Волгоград приедет легенда FIFA





7 и 8 апреля в Волгограде откроется парк футбола ЧМ-2018. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе администрации Волгоградской области, в течение двух дней с 12-00 до 20-00 на верхней террасе Набережной имени 62-й Армии волгоградцев и гостей города ждет яркая и разнообразная программа. Гостем города станет легенда FIFA, экс-защитник сборной Англии Сол Кэмпбелл.

Мастер-классы и автограф-сессии, футбольные игры на открытом воздухе, аттракционы и мультимедийные викторины с возможностью выиграть памятные призы и билеты на Чемпионат мира по футболу FIFA 2018 в России™ — все это ждет посетителей парка футбола ЧМ-2018. Гости парка смогут встретиться и сфотографироваться с обаятельным волком Забивакой™ — Официальным Талисманом Чемпионата мира по футболу FIFA 2018. У всех желающих будет возможность уточнить расписание матчей в любом городе-организаторе и турнира в целом, а также узнать, как попасть на Фестиваль болельщиков FIFA и приобрести билеты на матчи на сайте FIFA.com/bilet. Вход в Парк футбола и развлечения в нем будут бесплатными.

Парк футбола ЧМ-2018 путешествует по городам-организаторам в преддверии мирового футбольного первенства и уже посетил Сочи и Ростов-на-Дону. Гостями в этих городах стали экс-нападающий сборной Португалии Нуну Гомеш и бывший форвард сборной Исландии, «Барселоны» и «Челси» Эйдур Гудьонсен. Организатором мероприятия выступает АНО «Оргкомитет «Россия-2018».

Парк футбола ЧМ-2018 в Волгограде разместится на той же площадке, где в течение ЧМ-2018 состоится масштабный Фестиваль болельщиков FIFA. С 14 июня по 15 июля данная территория станет лучшим местом в городе для просмотра матчей ЧМ-2018 за пределами стадиона. Для посетителей Фестиваля болельщиков FIFA готовится ежедневная развлекательная программа и прямые трансляции матчей турнира на огромном уличном экране.

Напомним, на стадионе «Волгоград Арена» состоятся четыре матча группового этапа Чемпионата мира по футболу FIFA 2018 в России™: 18 июня в Волгограде сыграют сборные Туниса и Англии, 22 июня на поле встретятся команды Нигерии и Исландии, 25 июня состоится матч между Египтом и Саудовской Аравией, а 28 июня – встреча футбольных сборных Японии и Польши.



