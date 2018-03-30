Министерство ЖКХ Ростовской области заключило соглашение об организации деятельности по обращению с ТКО с волгоградской ГК «Чистый город». Как сообщили ИА «Высота 102» в компании, соглашение подписано на 10 лет. Статус регионального оператора присвоен по итогам конкурсного отбора в зоне деятельности Мясниковского межмуниципального экологического отходоперерабатывающего комплекса (МЭОК) Ростовской области, в состав которого входят столица субъекта Ростов-на-Дону и Мясниковский район. Региональный оператор будет обслуживать население численностью более 1 млн. человек.

На территории субъекта - эта вторая зона деятельности компании. В конце прошлого года ГК «Чистый город» стала региональным оператором и инвестором строительства мусороперерабатывающего комплекса в Волгодонском МЭОК. «В Мясниковском МЭОК компания планирует также выступить и в качестве инвестора: построить региональных экотехнопарк, - комментирует председатель Совета директоров ГК "Чистый город" Полина Вергун. - Объем инвестиций - более 2 млрд.рублей. В состав него войдут мусоросортировочный комплекс, установки по утилизации отходов, полигон ТКО. В целях снижения выбросов свалочного газа в атмосферный воздух будут предусмотрены и специальные технологии по обезвреживанию отходов. В ближайшие два года в планах поэтапно довести долю утилизации и обезвреживания до 60%».

Напомним, ГК «Чистый город» стала одной из первых в России компаний – проводником реформы по обращению с отходами. Сегодня в статусе регионального оператора компания работает в пяти территориальных зонах трех субъектов ЮФО.



