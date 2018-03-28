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 28.03.2018 20:01

«Высота 102 ТВ»: В Волгограде после трагедии в Кемерово приступают к проверке торговых центров




Смотрите сегодня в программе: волгоградцы почтили память погибших при пожаре в Кемерово. Для проверки - рассчитайсь!: пожарные и прокуратура проверят готовность к отпору огненной стихии в торговых центрах, общественных и спортивных сооружениях. Что было и что будет: глава городской администрации ответил на вопросы горожан о своей работе. Раку - бой!: Меры борьбы с чумой XXI века обсудили на совещании в онкодиспансере.
Информационные выпуски ИА «Высота 102» выходят в эфире «Первого волгоградского канала» ежедневно, кроме выходных в 19:00 и 20:10, а также в Камышине на канале «Че» «СТВ-Камышин» в 09:00, 20:00 и 21:00 в будние дни.

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Происшествия 28.03.2018 22:05

Вода, вылившаяся из пруда у поселка Студено-Яблоновки в Городищенском районе, подтопила улицу Полоненко в  Ворошиловском районе, сообщает ИА “Высота 102” со ссылкой пресс-службу МЧС региона. Вода пришла по руслу реки Царица.  По пути  поток подпитывался растаявшим снегом. Подтоплено одно домовладение. Угрозы населению нет. На месте работают сотрудники экстренных служб. Напомним, сегодня около 16 часов  переполнившийся талыми водами пруд, размыл дорогу у поселка в Городищенском районе. Специалисты МЧС рекомендуют жителям подтапливаемых районов  заранее перенести запасы продуктов из подвалов туда, где вода их не уничтожит. В самих домах нужно приподнять от пола электроприборы и мебель. До начала потепления лучше вывезти снег со двора. И вместе с...
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Общество 28.03.2018 21:26

Волгоградцы устроили главе администрации города «викторину» С получасовым отчетом выступил перед горожанами и ответил на их вопросы сегодня глава администрации Волгограда Виталий Лихачев. Как сообщает ИА «Высота 102», встреча жителей областного центра и его руководителя состоялась в Ворошиловском ДК. Свободных мест в зале практически не было, всего на приглашение откликнулись несколько сотен человек. В своем выступлении, которое сопровождалось презентацией на экране, сити-менеджер рассказал о главных успехах мэрии в прошлом году и поведал, к чему волгоградцам стоит готовиться в этом. Какие дороги ожидает капитальный ремонт, продолжат ли власти приводить в порядок Центральную набережную, в каких парках развернутся работы по благоустройству – об этом и других...
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Происшествия 28.03.2018 19:15

В Волгоградской области селяне на несколько часов стали островитянами Дорога, ведущая в село Студено-Яблоновка, расположенное в Городищенском районе, на несколько часов оказалась затоплена талой водой. Как сообщили ИА "Высота 102" в экстренных службах, подъем уровня воды в пруду на окраине села произошел около 16:00. Дорога оказалась размытой. На данный момент уровень воды упал. На месте находятся представители администрации и экстренных служб. Решается вопрос о восстановлении дорожного покрытия.
Прочитана: 1460 раз
Расследования 28.03.2018 17:42

К двум с половиной и полутора годам  колонии общего режима приговорил сегодня Николаевский районный суд Галину Щетину и Назым Бажурову. Как сообщила ИА “Высота 102” старший помощник прокурора Волгоградской области Оксана Черединина, женщин признали виновными в хищении семи миллионов рублей.   С апреля по август 2017 года начальница главной кассы Николаевского почтамта Щетина похитила около 5,5 миллионов рублей,  хранившихся в кассе. Еще 1,5 миллиона украла кассир Бажурова. Пропажа денег вскрылась во время очередной ревизии. Свою вину женщины полностью признали и вернули часть денег. Их взяли под стражу в зале суда. Приговор в силу еще не вступил и может быть обжалован. Уголовные...
Прочитана: 1773 раз
Астрахань 28.03.2018 17:35

Сити-менеджера Астрахани подвергли жесткой критике за неухоженный город Председатель комиссии по ЖКХ, строительству и дорогам общественной палаты Российской Федерации Игорь Шпектор, который находится с рабочим визитом в Астрахани, жестко раскритиковал работу сити-менеджера Астрахани Олега Полумордвинова. Как сообщили в пресс-службе ОП России, за два дня работы он побывал более чем на 20 объектах. На расширенном заседании Игорь Шпектор озвучил губернатору Александру Жилкину и присутствующим свои предложения по развитию региона.  В ходе совещания Игорь Шпектор жестко раскритиковал работу сити-менеджера г. Астрахани Олега Полумордвинова. «Ваша работа на очень низком уровне. Вы не имеете права так относиться к своему городу, — обратился он к представителю городской администрации. — Город очень...
Прочитана: 897 раз
Расследования 28.03.2018 17:18

Обвиняемый в убийстве бизнесмена Сергея Брудного вернется в Волгоград под конвоем Задержанного  в городе Кишкунхалаш в Венгрии 36-летнего Александра Геберта, обвиняемого в организации убийства бизнесмена Сергея Брудного, экстрадируют в  Волгоград. Об этом  ИА “Высота 102” сообщили в Генеральной прокуратуре РФ. Напомним, как ранее стало известно информагентству,  используя поддельный эстонский паспорт,  Александр Геберт пытался в Венгрии получить политическое убежище. Напомним, Сергей Брудный был убит 21 мая 2014 года на  пересечении улицы Советская и Аллеи Героев в Волгограде. Находившийся рядом с ним в этот момент директор ООО «Центральный рынок» Евгений Ремезов был ранен. Ранее по данному делу был вынесен приговор еще одному заказчику  убийства известного предпринимателя - Алиетдину Махмудову. Он был приговорен ...
Прочитана: 2542 раз
Политика 28.03.2018 17:11

В Волгоградской области урюпинские коммунисты требуют финансовой прозрачности Сталинградского обкома КПРФ Сегодня в Волгограде прошел пленум Сталинградского обкома КПРФ. Как сообщили ИА «Высота 102» сталинградские коммунисты, главный кадровый вопрос – о назначении лидера КПРФ - не обсуждался, хотя присутствующие пребывали в ожидании. Накануне распространилась информация о том, что исполняющая обязанности первого секретаря обкома Тамара Головачева якобы написала заявление об уходе с поста по собственному желанию. Однако это оказалось «уткой». Правда, ее присутствие на пленуме ограничилось лишь тем, что она только открыла партийное мероприятие. С  докладом об итогах выборов президента, состоявшихся 18 марта,  выступил секретарь обкома Олег Дмитриев, потом поговорили о финансовых вопросах и коррупции.  Планировалось также обсудить поведение первого...
Прочитана: 2978 раз
Общество 28.03.2018 16:46 (Обновлено: 28.03.2018 16:49)

«Доска позора»: В Волгограде износились спартановские «штаны» Состояние развилки на  ул. Николая Отрады на Спартановке в Волгограде – въезд в Волжский, который водители еще называют «штанами» - возвращает  автолюбителей  к печальному прошлому – разбитым дорогам  города-героя, которое, к счастью, все уже потихоньку забывают. Как рассказали ИА «Высота 102» волгоградцы, более двух недель назад здесь сняли слой старого асфальта, чтобы уложить выравнивающее полотно.  Однако из-за погодных условий начало работ все время переносится. В результате данный участок стал труднопреодолимым препятствием для водителей, которые, чтобы миновать опасные и глубокие ямы, вынуждены сбрасывать скорость на своих автомобилях  и маневрировать, чтобы не оставить в них колеса машин. В...
Прочитана: 2523 раз
Экономика 28.03.2018 15:32

В Волгограде бывшая фирма подследственного депутата просит думу о преференциях Два ведущих волгоградских оператора рекламного рынка  попросили власти города о бюджетных преференциях в связи с проведением ЧМ-2018. Как сообщает ИА «Высота 102», всецелую поддержку бизнес-сообществу за счет казны считает необходимым оказать глава комитета гордумы по экономике, предпринимательству и торговле Леонид Семергей.  Проект решения о введении временных льгот уже разработан, одобрен данным комитетом (трое  депутатов – «за», двое – «против») и экономическим блоком администрации города. Если городская дума примет положительное решение, то плата за размещение объектов наружной рекламы на весь 2018 год будет снижена. Размер временного стабилизирующего коэффициента, на основе которого муниципалитет выставляет рекламным компаниям счета,...
Прочитана: 10171 раз
Экология 28.03.2018 15:08

В Волгограде территорию токсичной свалки превратят в оазис Большие работы по рекультивации земель планируется провести на территории ликвидируемой свалки в Кировском районе Волгограда, сообщает ИА "Высота 102" со ссылкой на сайт госзакупок. Комитет природных ресурсов и экологии Волгоградской области объявил электронный аукцион по поиску подрядчика, который превратит за шесть лет территорию свалки в зеленый оазис. На эти цели планируется выделить из бюджета Волгоградской области более 37,3 миллиона рублей. Средства будут выделяться ежегодно с 2018 до 2023 гг. включительно. Наибольший объем финансирования - свыше 20 миллионов рублей - приходится на этот год. Согласно технической документации, подрядчику предстоит в прямом смысле поработать с землей, а именно...
Прочитана: 2376 раз
Общество 28.03.2018 15:07

В Волгограде стадион «Зенит» застрахуют на время матчей ЧМ от диверсий и терактов МБУ «Ротор-Волгоград-2» выступило заказчиком аукциона на страхование гражданской ответственности на сумму немногим более одного миллиона рублей. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на сайт госзаказов, объект страхования – стадион «Зенит», который, как известно, будет использоваться в качестве тренировочной площадки для команд – участниц матчей ЧМ-2018 в городе-герое. Страховые обязательства предусмотрены для третьих лиц – видимо, для игроков сборных государств, которые приедут в Волгоград. Период страхования довольно небольшой – с 30 мая по 18 июля. Один из рисков, которые должна покрыть страховка, связана с терактом или диверсией. Страховые выплаты должны покрыть ущерб здоровью, например, лечение и реабилитацию, ущерб...
Прочитана: 626 раз
Общество 28.03.2018 14:39

"Доска позора": В Волгограде около банка начался паводок «Посмотрите, что творится напротив  сбербанка по адресу Жукова, 101». С таким заявлением обратились в редакцию ИА «Высота 102» жители Дзержинского района Волгограда. По их словам, эта ситуация повторяется из года в год. Каждую весну здесь тонут в воде не только прохожие, но и машины.  «Удивительно, как сами сотрудники банка добираются до своих рабочих мест, - недоумевают граждане. – Трудно представить, как волгоградцы  доползают  до входа в здание. Тут без резиновых сапог точно не обойтись. Однако никто уже в течение многих лет не шевелит пальцем, чтобы устранить проблему».    Вы не знаете, как справиться с хамством чиновников,...
Прочитана: 2025 раз
Расследования 28.03.2018 14:32

Собственник  трехкомнатной квартиры в Красноармейском районе Волгограда остался без жилья. Как сообщила ИА «Высота 102» старший  помощник  прокурора  Волгоградской  области Оксана  Черединина, 44-летний местный  житель ухаживал за престарелым родственником в другом городе, периодически приезжая в г. Волгоград и проверяя состояние квартиры с оставшимся в ней имуществом. Приехав домой в очередной раз, он обнаружил, что входная дверь заменена, а в квартире проживают посторонние лица. Выяснилось, что от его имени в 2016 году по подложному договору купли-продажи право собственности на квартиру было переоформлено на постороннее лицо. В дальнейшем квартиру дважды перепродали. При этом...
Прочитана: 2866 раз
Происшествия 28.03.2018 14:22

Волгоградцы преодолевают затопленные подземные переходы в "сапогах" из пакетов (ВИДЕО) Талые воды залили подземный переход через Третью Продольную в Дзержинском районе, сообщает ИА “Высота 102”. Изношенные коммуникации подбросили немало работы коммунальщикам.  За ночь через повреждения лестницы в подземку, расположенную буквально у порога службы инкассации, попало около 20 кубометров воды и грязи. Откачивать воду рабочие  начали с утра.   В то же время чтобы добраться на работу, учебу или в магазин, волгоградцам приходится пересекать водную преграду по импровизированном отмосткам.  Для защиты ног  от  воды горожане используют полиэтиленовые пакеты из ближайшего супермаркета.  Отметим, немногим лучше обстоят дела и у ещё одного перехода через транспортную артерию,  находящегося на улице имени 8-й Воздушной...
Прочитана: 4777 раз
Здравоохранение 28.03.2018 13:43 (Обновлено: 28.03.2018 13:46)

В Волгоградской области ежегодно выявляют около десятка тысяч онкобольных Развитие онкологической службы региона стало темой выездного рабочего совещания губернатора Андрея Бочарова в Волгоградском областном онкодиспансере. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на пресс-службу администрации Волгоградской области, в частности, поднимался вопрос о замене и модернизации  оборудования в онкологической службе. Так, принято решение поставке современного оборудования для лучевой терапии: запланирована замена двух аппаратов, также прорабатывается вопрос проектирования и строительства центра позитронно-эмиссионной томографии — это новый эффективный метод ранней диагностики онкозаболеваний, который позволяет полностью излечить пациента. Уже в этом году к существующим подразделениям областного онкодиспансера в Волжском, Камышине и Михайловке добавится новый филиал в Урюпинске. Это позволит увеличить охват населения, профильная...
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