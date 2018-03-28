«Высота 102 ТВ»: В Волгограде после трагедии в Кемерово приступают к проверке торговых центров











Смотрите сегодня в программе: волгоградцы почтили память погибших при пожаре в Кемерово. Для проверки - рассчитайсь!: пожарные и прокуратура проверят готовность к отпору огненной стихии в торговых центрах, общественных и спортивных сооружениях. Что было и что будет: глава городской администрации ответил на вопросы горожан о своей работе. Раку - бой!: Меры борьбы с чумой XXI века обсудили на совещании в онкодиспансере.

Информационные выпуски ИА «Высота 102» выходят в эфире «Первого волгоградского канала» ежедневно, кроме выходных в 19:00 и 20:10, а также в Камышине на канале «Че» «СТВ-Камышин» в 09:00, 20:00 и 21:00 в будние дни.



