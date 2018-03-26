Сотрудники Росгвардии готовы к тестовым матчам на "Волгоград Арене"









Подразделения Росгвардии готовы к обеспечению безопасности на стадионе "Волгоград Арена" во время тестовых матчей. Об этом, как передает ИА "Высота 102", сообщил сегодня временно исполняющий обязанности начальника Управления Росгвардии по Волгоградской области полковник Юрий Тупиков. "На сегодняшний день личный состав готов к проведению тестовых матчей. Каждый знает свою зону ответственности, технологию и те мероприятия, которые он должен проводить", - сказал Тупиков. По его словам, в период тестовых соревнований, а затем и в период ЧМ-2018, росгвардейцы будут работать напряженно, но эффективно. "Сотрудников Росгвардии и других правоохранительных органов будет достаточно, чтобы жителям и гостям было комфортно на территории города-героя", - отметил он.

Напомним, до начала ЧМ-2018 на "Волгоград Арене" пройдут три тестовых матча. Уже 21 апреля на стадионе сыграет "Ротор-Волгоград" с владивостокским "Лучом-Энергией". На этот матч продано уже свыше 6,5 тысячи билетов. 2 мая волгоградская команда проведет игру с "Крыльями Советов" из Самары. Самый важный тестовый матч состоится 9 мая. В этот день на "Волгоград Арене" пройдет Кубок России по футболу. В июне на волгоградском стадионе в рамках ЧМ-2018 пройдут четыре матча с участием команд Польши, Японии, Англии, Туниса, Нигерии, Исландии, Саудовской Аравии и Египта.



