Установка памятного знака в честь воинов-казахстанцев не повлечет за собой изменения особенностей достопримечательного места «Мамаев курган» - место ожесточенных боев в 1942-1943 годах». Таково заключение завершенной государственной историко-культурной экспертизы проектной документации по обеспечению сохранности объекта культурного наследия федерального значения, сообщили сегодня ИА «Высота 102» в комитете государственной охраны объектов культурного наследия Волгоградской области.

С просьбой об установке знака обратились общественное объединение «Павлодарский поисковый исследовательский отряд и благотворительный фонд «Наследие Казахстана».

В настоящее время на главной высоте России установлено девять памятных знаков в честь воинов-связистов, воинов-железнодорожников, а также в честь участников Сталинградской битвы воинов Карачая и Балкарии, воинов Осетии – Алании, воинов-рязанцев, воинов-дальневосточников – жителей Хабаровского края и других. Здесь же, в рамках международного патриотического проекта «Дорогой славы» будет установлен памятный знак в честь воинов–казахстанцев. На знаке будут подписи на казахском и русском языках: «Казахстанцам, мужественно сражавшимся и героически погибшим при защите Сталинграда», «Вечная память героям».

Напомним, в дни Великой Отечественной войны Мамаев курган - высота 102,0 – был одним из ключевых позиций обороны Сталинграда. Бои начались 13 сентября 1942 года и велись 135 суток, вершина неоднократно переходила из рук в руки. Постановлением Совета Министров СССР от 23 января 1958 года было принято решение воздвигнуть на Мамаевом кургане памятник-монумент в ознаменование победы над немецко-фашистскими войсками под Сталинградом. Торжественная закладка мемориала состоялась 2 февраля 1958 года, в день 15-летия победы на Волге. Торжественное открытие памятника-ансамбля «Героям Сталинградской битвы» состоялось 15 октября 1967 года. После открытия мемориальный комплекс называли «Курганом славы». Протяжённость всего комплекса от подножия до вершины холма составляет 1,5 километра. Постановлением правительства Российской Федерации от 18 октября 2006 года мемориальный комплекс «Героям Сталинградской битвы» на Мамаевом кургане был отнесен к объектам культурного наследия федерального значения.



