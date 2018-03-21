



Двое детей и двое взрослых пострадали, по предварительным данным, в аварии в Советском районе. Как сообщили ИА “Высота 102” в экстренных службах региона, около девяти часов вечера на проспекте Университетском столкнулись два легковых автомобиля. При этом получили травмы трехлетний мальчик и девятилетняя девочка, а также 32-летний мужчина, сейчас они находятся в больнице №7. 38-летняя женщина, тоже пострадавшая в ДТП, от госпитализации отказалась. Информация об обстоятельствах случившегося уточняется.

Как уточнили информагентству в региональном главке МВД, 32-летний водитель, “Лады Приоры” выехал на встречную полосу и врезался в “Toyota Corolla” которой управлял 38-летний мужчина. В аварии пострадал водитель и пассажиры иномарки. Также сообщается, что водитель находится в коме.



