В Волжском подведены итоги рейтингового голосования









Сегодня, 21 марта, в городе Волжский территориальная счётная комиссия подвела итоги рейтингового голосования по отбору общественных пространств для первоочередного благоустройства. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе администрации, в 2018 году будет благоустроено 11 общественных территорий, которые получили наибольшую поддержку волжан.

Глава города Игорь Воронин отметил, что благодаря участию в федеральном проекте «Формирование комфортной городской среды» на одиннадцати территориях в этом году будут проведены работы по благоустройству: «Волжане сделали свой выбор – определили территории для первоочередного благоустройства. С каждым годом город становится более уютным и комфортным. Значительные преобразования ждут нас в следующем, юбилейном для Волжского, году. В рамках реализации программы комплексного развития города будет проведено благоустройство общественных территорий, модернизация систем жизнеобеспечения, транспортной, дорожной инфраструктуры и объектов жилищно-коммунального хозяйства», – добавил Игорь Николаевич.

18 марта волжанам в возрасте от 14 лет была предоставлена возможность принять участие в рейтинговом голосовании. В нем приняли участие 29557 жителей города. По итогам голосования в 2018 году будут благоустроены следующие общественные пространства:

1. Улица Фонтанная (смотровая площадка и спуск в сторону р. Ахтубы от ул. Набережной).

2. Сквер вдоль улиц Молодёжной и Советской (от пр-та Ленина до ул. Заводской).

3. Сквер вдоль улицы Советской в районе детской поликлиники № 1.

4. Пешеходная зона вдоль дома № 30 по улице Энгельса.

5. Площадь перед МУ «КМЦ «Юность Волжского».

6. Сквер вдоль улицы Пионерской (от ул. Мира до ул. Карбышева).

7. Территория на пересечении улиц Мира и Нариманова.

8. МАУ «Парк культуры и отдыха «Новый город».

9. Сквер у памятника Воинам-интернационалистам.

10. Территория между 30 и 37 микрорайонами (ограниченная ул. Мира, Волжской Военной Флотилии, Пушкина и 87-й Гвардейской Дивизии).

11. Сквер по ул. О. Кошевого.

В территориальной счётной комиссии пояснили, что за парк «Новый город» волжане отдали большинство голосов в двух условных районах города. Именно по этой причине в итоговом списке значится 11 общественных пространств. На благоустройство парка будет направлено в два раза больше средств, чем на каждую территорию из перечня.

Благоустройство территорий будет проводиться за счет местного, регионального и федерального бюджетов. Реализация проекта рассчитана на пять лет – до 2022 года. Для рейтингового голосования волжанам было представлено 36 общественных территорий. Все они будут благоустроены в порядке очерёдности по итогам рейтинга.

Напомним, для удобства волжан Волжский разделили на 12 условных районов, по которым были распределены территории, а также разработали 12 вариантов бюллетеней. Поэтому в бюллетене того или иного района было от 3 до 5 общественных территорий. Отдать свой голос жители Волжского могли только за одно общественное пространство из бюллетеня.











