В Волгограде ГДЮЦ на время проведения ЧМ-2018 вместит билетный центр









Билетный центр будет размещен в здании недавно открытого после реконструкции детско - юношеского центра, сообщает ИА «Высота 102». О решении задействовать площади здания на улице Краснознаменской во время проведения матчей ЧМ-2018 губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров рассказал сегодня на заседании регионального комитета по подготовке к проведению матчей чемпионата мира по футболу. Как сообщалось ранее, в ТЦ «Европа» уже разместился центр болельщиков, в музее «Россия - моя история» будет пресс-центр для журналистов. Глава региона отметил, что в части подготовки Волгограда к ЧМ, сейчас на первый план вышли вопросы операционной деятельности, благоустройства и безопасности. Что касается 17 объектов, строительство которых находится в зоне ответственности Волгоградской области, то 16 из них уже сданы в эксплуатацию. Осталось завершить пуско-наладочные работы на новых водоочистных сооружениях в Краснооктябрьском районе Волгограда.

Директор Волгоградского ГДЮЦ Татьяна Минина сообщила "Высоте 102", что размещение билетного центра не помешает работе кружков и секций. ГДЮЦ будет работать в обычном режиме. Билетный центр разместится в холле первого этажа, для него будет организована своя входная группа. Дети и педагоги будут проходить в здание через другой вход. В самом здании и на входных группах будут соблюдены все меры безопасности.