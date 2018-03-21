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Спорт
 21.03.2018 14:14

В Волгограде ГДЮЦ на время проведения ЧМ-2018 вместит билетный центр



Билетный центр будет размещен в здании недавно открытого после реконструкции детско - юношеского центра, сообщает ИА «Высота 102». О решении задействовать площади здания на улице Краснознаменской  во время проведения матчей ЧМ-2018 губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров рассказал сегодня на заседании регионального комитета по подготовке к проведению матчей чемпионата мира по футболу. Как сообщалось ранее, в ТЦ «Европа» уже разместился центр болельщиков, в музее «Россия - моя история» будет пресс-центр для журналистов. Глава региона отметил, что в части подготовки Волгограда к ЧМ, сейчас на первый план вышли вопросы операционной деятельности, благоустройства и безопасности. Что касается 17 объектов, строительство которых находится в зоне ответственности Волгоградской области, то 16 из них уже сданы в эксплуатацию.  Осталось завершить пуско-наладочные работы на новых водоочистных сооружениях в Краснооктябрьском районе Волгограда.
Директор Волгоградского ГДЮЦ Татьяна Минина сообщила "Высоте 102", что размещение билетного центра не помешает работе кружков и секций. ГДЮЦ будет работать в обычном режиме. Билетный центр разместится в холле первого этажа, для него будет организована своя входная группа. Дети и педагоги будут проходить в здание через другой вход. В самом здании и на входных группах будут соблюдены все меры безопасности.

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Электропоезда РЖД запустят в мае из Волгограда и города Волжский до волгоградского международного аэропорта в преддверии первого в истории России домашнего чемпионата мира по футболу. Об этом сообщил ТАСС в среду губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров. "Новая ветка протяженностью 1,2 км от ближайшей к аэропорту станции Гумрак будет открыта в мае. Здесь практически все готово, осталось благоустройство, но это в апреле, а в мае планируем сдачу этого объекта", - сказал глава региона. Он добавил, что представителям РЖД, аэропорта и правительства региона еще предстоит поработать над графиком движения этих поездов. "Оно должно быть привязано к вылету и прилету самолетов... Точно так...
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В Волгограде для борьбы с наледью задействовали танк МЧС Гусеничный путепрокладчик БАТ-М отправили на расчистку дороги в Тракторозаводском районе. Как сообщили ИА “Высота 102” в региональном главке МЧС, бульдозер, созданный на базе танка Т-54, будет бороться с ледяными торосами, которые образовались на улице Алюминиевая. На место тяжелую технику доставят на специальном грузовом трале. Дорожные препятствия образовались из-за мокрого снега, дождя и гололёда. Они мешают нормальному движению транспорта.
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Волгоградская художница приближает весну Уникальные уголки Волгограда и области, написанные с трогательной точностью и любовью, представлены в галерее детской художественной школы №3, где состоялось открытие первой персональной выставки художника и преподавателя школы Ольги Березницкой. Как сообщили ИА «Высота 102» волгоградские зрители, выставка стала настоящим теплым солнечным лучиком для жителей Краснооктябрьского района, который согревает сердца в непогоду. «Представленные работы выполнены в разной технике и стилях: черно-белая графика, акварель, масло... И все - изящно, радостно, тепло, - говорит одна из посетительниц выставки Инна Каратыш. - Вот родная для многих арка у домов по проспекту имени Ленина 119-117, знакомая лесенка у детского сада...
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Общество 21.03.2018 17:47

Немецкий подрядчик строительства центра трансплантации почки в Волгоградской области оказался должником Более 32 миллионов рублей основной задолженности и свыше 16,9 миллиона рублей пени за просрочку будет взыскано с компании AJZ Engineering GmbH (Германия) в лице филиала общества с ограниченной ответственностью "АЙЦ Инжиниринг ГмбХ", являющимся подрядчиком строительства Федерального центра трансплантации почки и диализа в Волжском. Об этом сообщает ИА "Высота 102" со ссылкой на решение арбитражного суда Волгоградской области. Согласно материалам дела, между ООО "Мармекс" из Москвы и филиалом немецкой компании в октябре 2016 года был заключен договор субподряда на выполнение строительно-монтажных работ на указанном объекте, расположенном по адресу: г. Волжский, ул. Карбышева,86. Была согласована и цена услуг...
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Пожилая волгоградка сегодня погибла от наезда мусоровоза в Красноармейском районе. Как сообщили ИА “Высота 102” в региональном главке МВД, ДТП произошло около 16.00 на улице Лазоревой недалеко от остановки Вторчермет. Задействованный в перевозке мусора со свалки из Кировского района на полигон в Светлоярском районе "КамАЗ" сбил 82-летнюю пенсионерку, которая переходила дорогу в неположенном месте. Позднее она скончалась от травм в больнице. 
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Общество 21.03.2018 16:41

В Волгограде МУП «Центральный рынок» дождался реновации Комплексное обновление торговых павильонов, фасадов зданий и прилегающей территории ожидает Центральный рынок Волгограда. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе администрации города, в настоящее время ведется ремонт мясного корпуса. Подрядная организация уже демонтировала перегородки, установленные прежним арендатором, из-за которых торгующие работали в стесненных условиях. Предпринимателей временно переселили в соседний павильон. На очереди – мясо-молочный отдел, который также приведут в порядок. Здание Центрального рынка не ремонтировалось десятилетиями. В числе запланированных работ – и обновление фасада. Стены очистят от старого покрытия и оштукатурят...
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Перевернувшийся прицеп грузовика на трассе Волгоград-Астрахань оставил полгорода без света Сегодня на 299-м километре трассы Волгоград – Астрахань перевернулся прицеп грузовика DAF. По сообщению УМВД по Астраханской области  44-летний водитель большегруза не справился с управлением, съехал с дороги и врезался в бетонную опору ЛЭП. В аварии мужчина не пострадал. Об этом сообщает ИА "Астрахань 24".  «В результате ДТП высыпался перевозимый груз, предназначенный для нужд газоперерабатывающего завода. Он не представляет какой-либо опасности. Также из-за повреждения линии электропередачи без света осталась почти половина города Харабали», – сообщили в ведомстве. Сейчас сотрудники Госавтоинспекции оказывают водителю...
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Расследования 21.03.2018 15:59

К 8 месяцам колонии строгого режима городской суд Волжского приговорил Виктора Воронцова, признанного виновным в нападении на врача скорой помощи. Как сообщила ИА "Высота 102" старший помощник прокурора Волгоградской области Оксана Черединина, инцидент произошел 24 декабря прошлого года около полуночи. Воронцов выпивал в компании нескольких товарищей. Внезапно завязалась драка, во время которой одного из мужчин ударили по голове бутылкой. Пострадавшему вызвали скорую помощь, но когда врачи приехали, волжанин ехать в больницу отказался. Тогда фельдшер стал оказывать медпомощь на месте. В этот момент Воронцов набросился на медика и стал его душить. Коллегам удалось отбить врача и вызвать полицию. Протрезвев, Воронцов признал...
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Телеком 21.03.2018 15:52

Крупнейший в России провайдер цифровых услуг «Ростелеком» стал официальным российским спонсором Чемпионата мира по футболу FIFA 2018. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе компании, «Ростелеком» для своих абонентов готовит комплексный пакет услуг к Чемпионату мира по футболу FIFA 2018™. В том числе разыграет более 5000 билетов. Для малого и среднего бизнеса «Ростелеком» подготовил специальное предложение, которое поможет владельцам превратить свои заведения в центры притяжения для футбольных фанатов.  «Ростелеком стремится предоставить цифровой доступ ко всему, что важно для наших пользователей, и мы, конечно, не могли пройти мимо Чемпионата Мира 2018 — одного из самых ожидаемых событий в мире спорта. И...
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Общество 21.03.2018 14:48

На «Волгоград-Арене» участников квеста «18 мгновений весны» встретил Леонид Слуцкий В региональном отделении Общероссийского народного фронта Волгоградской области состоялось подведение итогов и награждение победителей и участников всероссийского квеста ОНФ «18 мгновений весны». Это была игра по городскому ориентированию и поиску кодов на различных объектах, которые были реконструированы или вновь построены в регионах страны за последние годы. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе ОНФ, в  качестве локаций в Волгограде были зашифрованы такие объекты, как автомобильный мост через Волгу, парк Дружбы в Центральном и парк «70-летия Победы» в Краснооктябрьском районах, автодорожный тоннель на улице Тулака Советского района, выставочный зал Волгоградского музея изобразительных искусств имени И.И. Машкова на ул. Чуйкова,...
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Расследования 21.03.2018 14:33

В Волгограде депутату Щуру продлили абонемент на пребывание в СИЗО Депутату Волгоградской городской думы Евгению Щуру, обвиняемому в мошенничестве с автостраховкой, продлили  срок содержания под стражей. Как сообщили  ИА “Высота 102” в пресс-службе областного суда, арест продлен до 13 июня. К тому моменту общее время, проведенное в СИЗО, составит полтора года. Завтра областной суд рассмотрит вопрос о продлении меры пресечения в отношении другого нардепа - Алексея Зверева, а также экс-депутата гордумы Федора Литвиненко. Все они проходят по одному уголовному делу о многомиллионных аферах с ОСАГО. По данным следствия, ущерб от деятельности ОПГ составляет около 50 миллионов рублей, а количество преступных эпизодов - более 700. ...
Прочитана: 3474 раз
Происшествия 21.03.2018 14:10

Жертвой интернет-мошенника стал пожилой житель Советского района Волгограда, пытавшийся купить известную криптовалюту по сверхнизкому курсу. Как сообщили ИА “Высота 102” в региональном главке МВД, 79-летний пенсионер на одном из интернет-сайтов  позарился на объявление о продаже биткоина за 40 тысяч рублей. Торговец убедил пенсионера в невероятной выгодности такой сделки. Ведь рыночный курс виртуальной валюты исчисляется тысячами долларов. Доверчивый волгоградец перевел на счет злоумышленника деньги и стал ждать обещанную валюту. Но поняв, по прошествии нескольких недель, что его обманули обратился в полицию. Полицейские призывают волгоградцев не поддаваться на уловки злоумышленников - бесплатный сыр, или даже беспрецедентно дешевый, бывает только в мышеловке. ...
Прочитана: 3396 раз
Происшествия 21.03.2018 13:24

За изготовление и сбыт холодного оружия волгоградцу грозит до 2 лет колонии Тридцатитрехлетний неработающий житель Волгограда подозревается в незаконном изготовлении холодного оружия и его сбыте. Как сообщили сегодня ИА «Высота 102» в Южной транспортной прокуратуре, подозреваемый в декабре 2017 года на одном из сайтов в сети Интернет опубликовал объявление о продаже ножа, а спустя несколько месяцев, когда нашел покупателя, на борту теплохода ОМ-152 на причале речного порта г. Волгограда за 2 тыс.рублей продал его. Согласно исследованию, данный нож является холодным оружием, изготовленным самодельным способом с применением промышленного оборудования. В ходе осмотра гаражного бокса подозреваемого там обнаружен и изъят кистень, который также относится к категории холодного оружия и изготовлен подозреваемым в...
Прочитана: 1081 раз
Экономика 21.03.2018 13:22 (Обновлено: 21.03.2018 16:15)

За год количество ипотечных жилищных кредитов, оформленных жителями Волгоградской области, выросло почти в 2 раза. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на комитет строительства Волгоградской области, если на 1 февраля 2017 года было выдано 639 ипотечных займов, то на 1 февраля этого года – 1163. Рост составил 182%. Соответственно, увеличился и объем ипотечных займов – с 911 миллионов рублей до 1 миллиарда 809 миллионов. Средний срок кредитования составил по последним данным в 2018 году 184 месяца. Рост интереса к ипотеке может быть связан со снижением ставок по жилищным кредитам. Так, в настоящее время средняя величина ставки – 9,71%, на...
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