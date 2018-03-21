В центре Волгограда районное ЖКХ на себя гололед не берет









Травмоопасный привет пешеходам улицы Краснознаменской передали сегодня утром коммунальщики Центрального района. Как убедились журналисты ИА «Высота 102», к тому времени, когда жители начали спешить на работу и по другим делам, покрытые коркой льда пешеходные тротуары были совершенно не обработаны, в отличие от автомобильных дорог. Люди буквально скользили мимо здания, где располагаются регуправления МВД и ФСБ. В то же время сегодня утром мэрия Волгограда отрапортовала, что в связи с ночным ледяным дождем дорожно-коммунальные службы ведут непрерывную обработку улично-дорожной сети противогололедными реагентами - за смену на дороги было нанесено порядка 800 тонн песко-соляной смеси, препятствующей образованию гололедицы. Согласно информации городской администрации, районные коммунальные службы ведут расчистку пешеходных зон, тротуаров и других общественных территорий. Приоритетными остаются очистка основных магистралей, дорог по маршрутам следования общественного транспорта, остановочных павильонов, а также выездов на второстепенные дороги, спуски, склоны и перекрестки.



