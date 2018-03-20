Избирком Волгоградской области направил материалы по УИК №611 в правоохранительные органы







Материалы проверки по голосованию на избирательном участке №611 в Красноармейском районе Волгограда направлены в правоохранительные органы. Об этом, как передает корреспондент ИА «Высота 102», сообщил сегодня журналистам председатель избиркома Волгоградской области Виктор Черячукин. По его словам, основанием для проверки стала видеозапись, сделанная на данном избирательном участке в течение дня голосования. Напомним, вчера, 19 марта, избирком Волгоградской области признал результаты голосования на избирательном участке № 611 недействительными.

«Мы установили, что действительно на данном УИКе есть признаки нарушения избирательного законодательства», - сказал Черячукин, отметив, что окончательную оценку дадут правоохранительные органы. «Мы должны полностью исключить любые обстоятельства, которые могут поставить под сомнение результаты голосования на территории области», - отметил глава облизбиркома. Аннулирование итогов голосования по данному участку, по словам Черячукина, практически никак не отразилось на результатах выборов в Волгоградской области.

Цели, мотивы тех лиц, которые совершили эти действия, а также имена организаторов, по словам председателя ИКВО, установят компетентные органы. Действия, которые зафиксированы на видеозаписи, как подчеркнул Виктор Черячукин, носят «демонстративно-провокационный характер».

Напомним, глава ЦИК Элла Памфилова заявила после выборов, что некоторые из нарушений на семи избирательных участках в стране, на которых были отменены результаты голосования, могли стать результатом подготовленной провокации. "У нас предварительное ощущение, что из небольшого числа нарушений – по семи участкам мы отменили результаты выборов – некоторые готовились осознанно. Это были провокации из серии фабрикации фальсификаций", - пояснила Памфилова.