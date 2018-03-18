Волжанин отсидит 10 лет за убийство грудной дочери

Вынесен приговор в отношении волжанина, погубившего своего родного ребенка. Об этом сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе Волжского городского суда. В судебном заседании были рассмотрены обстоятельства этой дикой истории, когда мама грудной девочки оставила малышку под присмотром отца. Разозлившись из-за громкого плача ребенка, он решил успокоить его с помощью кулака. Из-за сильного удара 7-месячная девочка умерла на следующий день. Как впоследствии установили эксперты, её смерть наступила от закрытой травмы живота, сопровождавшейся разрывом толстой кишки и перитонитом. «Папаша» признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ст.111 ч.4 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, совершенное в отношении малолетнего, заведомо для виновного, находящегося в беспомощном состоянии, повлекшее, по неосторожности смерть потерпевшего) и ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 10 лет с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. В ходе следствия и в суде мужчина полностью признал свою вину. Приговор суда не вступил в законную силу и может быть обжалован сторонами в апелляционном порядке.



